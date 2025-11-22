Detienen a una gestora de seguros por estafar más de 800.000 euros a clientes

La Guardia Civil de San Vicente del Raspeig ha detenido a una exempleada de una gestora de seguros de Alicante acusada de estafar más de 800.000 euros a un mínimo de 27 víctimas de la provincia alicantina. La arrestada, cuya pareja sentimental también ha sido imputada en los hechos, presuntamente se aprovechó de su puesto de trabajo en una agencia de seguros y de la confianza de los clientes para robarles los fondos acumulados en las pólizas que tenían contratados.

La operación, realizada por el Área de Investigación de la Guardia Civil de San Vicente, se inició el pasado mes de septiembre tras la denuncia de un hombre al que le habían sustraído 45.000 euros de su seguro de jubilación, al que llevaba realizando aportaciones desde hacía más de 35 años.

Tras las primeras indagaciones, los investigadores lograron identificar a la presunta responsable, una ex empleada de una gestora de seguros de Occident -la antigua Catalana de Occidente- que había sido recientemente despedida porque la empresa había descubierto algunas irregularidades.

Según la Guardia Civil, las víctimas elegidas eran personas de avanzada edad o con algún otro tipo de situación de vulnerabilidad. De este modo, la autora conseguía valerse de la confianza que estos depositaban en ella para robarles el dinero sin que terceras personas pudieran descubrirla, desviando los fondos de sus planes de seguro a cuentas de las que era ella la titular.

Delitos imputados

El pasado 2 de noviembre la denunciada compareció en el cuartel de la Guardia Civil de San Vicente del Raspeig y fue detenida por los delitos de estafa, falsificación de documentos públicos y usurpación de identidad.

Tras ser puesta a disposición del juzgado de Instrucción número 1 de San Vicente del Raspeig quedó en libertad con cargos. La detenida es una mujer española de 49 años y residente en Alicante. Su pareja sentimental, un joven colombiano de 28 años, también ha sido investigado en los hechos imputados y se ha descubierto que es titular de una de las cuentas a las que se desviaba el dinero.

La operación "Yosir1" ha sido desarrollada por el Área de Investigación del Puesto de la Guardia Civil de San Vicente del Raspeig. Los agentes han localizado ya a 27 perjudicados y no se descarta que aparezcan nuevas víctimas.

De hecho, hay víctimas que denunciaron a esta misma persona ante la Policía Nacional de Alicante el pasado verano. Una de ellas ha señalado a este diario que denunció la estafa de más de 100.000 euros que le correspondían y ahora lleva meses esperando recuperar su dinero. La aseguradora Occident le dijo que no tendría problemas, pero por ahora sigue sin disponer de su dinero.

Por otro lado, la Guardia Civil ha solicitado al juzgado la intervención de las cuentas bancarias con las que operaba la mujer arrestada.