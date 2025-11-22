Criminalidad cibernética
Detectada una nueva ciberestafa que roba datos bancarios suplantando una aplicación de gestión de aparcamiento
Los delincuentes informan al usuario que tiene una deuda pendiente y le piden información
Las ciberestafas en España se disparan en los últimos nueve años: unas 500% más
La Agencia de Ciberseguridad de Catalunya ha detectado una ciberestafa que suplanta la aplicación de gestión de aparcamiento Telpark para engañar a los usuarios y obtener información bancaria. Los ciberdelincuentes envían un correo electrónico desde una dirección fraudulenta que informa de que el contrato del usuario ha sido suspendido temporalmente porque existe pendiente un pago.
El mensaje contiene un enlace que redirige a una página web similar a la de Telpark y que pide introducir el correo electrónico y los datos bancarios con la excusa de actualizar la información de pago y abonar la supuesta deuda pendiente. Generalmente, se trata de una cantidad pequeña de dinero para que la víctima realice el pago sin revisar la información.
De esta forma, los ciberdelincuentes roban el dinero y también los datos bancarios para hacer más cargos en la tarjeta o para venderlos en el mercado negro. Por eso, la Agencia de Ciberseguridad de Catalunya recuerda que los ciberdelincuentes envían este tipo de mensajes para generar alarma y que la víctima actúe rápidamente y sin comprobar la información.
En este sentido señalan que si se recibe un mensaje similar se debe verificar siempre la dirección del remitente del correo electrónico y se insta a desconfiar de cualquier mensaje que te pida actuar con urgencia e introducir datos personales o bancarios.
