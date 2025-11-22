Cortan la Ronda Litoral de Barcelona tras precipitarse una persona cerca del Moll de la Fusta

Los servicios de emergencia de Barcelona han cortado la Ronda Litoral en sentido al Nus de la Trinitat esta tarde después de que sobre las 19:30 horas se lanzase un hombre desde un puente a varios metros de altura cerca del kilómetro 10, a unos metros del Moll de la Fusta.

Para evacuar el cuerpo se han activado los Bomberos de Barcelona, la Guardia Urbana y varias ambulancias del Sistema d'Emergències Médiques. También han acudido efectivos de Mossos d'Esquadra, Policía Nacional y Policía Portuaria. En total había una docena de patrullas por este incidente.

El hombre ha fallecido. Varias fuentes apuntan a que, tras caer, varios vehículos le habrían pasado por encima y lo habrían arrastrado unos metros dentro del túnel. Sin embargo varias patrullas policiales han acudido a la zona rápidamente y han cortado la circulación. De esta forma han tapado el cadáver con un biombo mientras actuaban los servicios sanitarios.

Los agentes han pedido a los conductores parados que no salieran de sus coches, ya que había personas nerviosas haciendo sonar el cláxon, al generarse una importante retención de vehículos. Además, ha costado que llegaran algunos vehículos de emergencia por la estrechez de la zona del incidente, muy cerca del Moll de la Fusta y del puente en el que está instalada la Gamba de Mariscal.

Finalmente la circulación ha estado cortada más de media hora hasta que se ha empezado a dar paso por el carril de la derecha, mientras el cuerpo seguía tras el biombo, según han explicado a EL PERIÓDICO algunos conductores. Finalmente la vía ha podido ser despejada y se ha producido circulación lenta con retenciones en dirección al Nus de la Trinitat hasta que se han llevado el cadáver y se ha restablecido el tráfico. Los agentes han iniciado una investigación por esta muerte, aunque todo apunta a que la caída ha sido voluntaria.