Veinticinco años de cárcel para el acusado de matar a su expareja ante sus hijos en Baiona

A tres días del juicio y tras un primer intento fallido, el caso del crimen machista del que fue víctima Beatriz en Baiona (Galicia) en febrero de 2023 ante sus dos hijos de solo 6 y 9 años de edad se resolvió este viernes con una condena de conformidad. Ángel Rodríguez da Costa, exmarido de la fallecida, aceptó 25 años de prisión como autor de un delito de asesinato y otros dos de lesiones psíquicas graves en las personas de los niños.

Las penas acordadas entre la Fiscalía, la acusación particular, la popular ejercida por la Xunta y la defensa implican también que el autor confeso no podrá residir en Baiona durante 31 años ni aproximarse ni comunicarse con los menores, de los que se le priva de la patria potestad, así como el pago de indemnizaciones a los dos niños y a los tres hermanos de la víctima que suman 525.000 euros.

El acusado respondió asintiendo con la cabeza y con escuetos monosílabos cuando el magistrado le preguntó si se confesaba autor de los delitos y si aceptaba las penas. La conformidad lograda in extremis evitará la celebración del juicio, que iba a durar toda la semana que viene y que conllevaba la conformación de un tribunal popular de nueve ciudadanos.

Había mucha cautela por si el acuerdo se frustraba en el último momento, pero finalmente pudo materializarse. En septiembre, en una anterior vista, ya se había intentado, pero el acusado no aceptó: él se negaba a aceptar más de 24 años de cárcel y las acusaciones planteaban 26. En esta ocasión se logró el pacto al fijarlo en 25 años: 21 por el asesinato con las agravantes de parentesco y género y 2 años por cada uno de lesiones psíquicas. A su favor se tuvo en cuenta la circunstancia atenuante de confesión.

Nuevo abogado de oficio

Ángel Rodríguez, que ejercía como profesor, estuvo asistido en la macrosala de la Ciudad de la Justicia de Vigo por su nuevo abogado de oficio, ya que en esa anterior vista celebrada hace dos meses había renunciado al letrado que lo representó desde su detención y durante toda la instrucción judicial.

En prisión provisional desde el 9 de febrero de 2023, ese tiempo se le computará en la larga condena que le queda por delante, que se redujo con respecto a las penas que se solicitaban para él en caso de que el procedimiento llegase a juicio, que alcanzaban los 35 años de cárcel.

El acusado mató a su exmujer provisto de un cuchillo y un hacha. Lo hizo cuando iba a restituirle a sus hijos tras haber estado con ellos en virtud del régimen de visitas que estaba establecido. Aunque inicialmente guardó silencio, finalmente acabó confesando el crimen en sede judicial.