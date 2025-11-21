Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Otra niña de 4 años, en la uci

Muere una niña de 6 años tras un tratamiento dental en Valencia y la Generalitat ordena cerrar la clínica

Una segunda menor de 4 años permanece ingresada en la UCI tras acudir al mismo centro

Fachada de la clínica dental que atendió a la menor.

Fachada de la clínica dental que atendió a la menor. / Pascual Fandos

Pascual Fandos / Lluís Pérez

Alzira (Valencia)
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La Conselleria valenciana de Sanitat han ordenado la suspensión cautelar de la actividad de una clínica dental de la localidad valenciana de Alzira después de que una niña de 6 años haya muerto tras someterse a un tratamiento. Además, otra niña de 4 años que acudió al mismo centro ha tenido que ser ingresada en la UCI pediátrica del Hospital Clínico Universitario de Valencia tras sufrir un episodio de fiebre, vómitos y somnolencia.

La niña fallecida, vecina de Alzira, llegó en parada cardiorrespiratoria al Hospital de la Ribera, sin que los médicos pudieran hacer nada por su vida pese a los intentos de reanimación, como ha informado en primicia Levante-EMV en su edición digital.

Dos casos en menos de dos horas

Los hechos se sucedieron en la tarde del jueves 20 de noviembre y el Servicio de Inspección de la Conselleria de Sanitat ha iniciado este viernes por la mañana un expediente informativo para esclarecer las circunstancias de lo ocurrido. Una de las primeras medidas adoptadas por las autoridades sanitarias ha sido ordenar la suspensión cautelar de la actividad en la clínica. Se trata al parecer de una clínica ubicada en Alzira.

Suscríbete para seguir leyendo

  1. Protección Civil urge a los catalanes a tener un kit de emergencias en casa para sobrevivir 72 horas
  2. El médico de la 'casa de los horrores', a sus hijas: 'Dime quién te ha desvirgado, puta
  3. Beca MEC 2025-2026: consulta aquí la cantidad que te corresponde y cuándo la cobrarás
  4. Los problemas de los profesores con alumnos y familias van al alza: solo el 4% de docentes están 'tranquilos' en clase
  5. Lengua de frío ártico: aviso en Barcelona y resto de Catalunya
  6. Este es el kit de emergencias que recomienda Protecció Civil en Catalunya
  7. Catalunya dejará de hacer los exámenes de competencias básicas en todos los centros
  8. OLA DE FRÍO POLAR | Última hora de la bajada de temperaturas y las nevadas en Catalunya y el resto de España

Muere una niña de 6 años tras un tratamiento dental en Valencia y la Generalitat ordena cerrar la clínica

Muere una niña de 6 años tras un tratamiento dental en Valencia y la Generalitat ordena cerrar la clínica

La investigación de los accidentes de tráfico mejora gracias a las 'cajas negras' de los vehículos

La investigación de los accidentes de tráfico mejora gracias a las 'cajas negras' de los vehículos

La propietaria de la clínica en la que fue intervenida la menor fallecida en Valencia: "La niña salió aparentemente bien... La anestesista no sabe qué ha podido pasar"

La propietaria de la clínica en la que fue intervenida la menor fallecida en Valencia: "La niña salió aparentemente bien... La anestesista no sabe qué ha podido pasar"

Las muertes en accidentes de tráfico en Catalunya aumentan un 5% y los heridos graves, un 11%

Las muertes en accidentes de tráfico en Catalunya aumentan un 5% y los heridos graves, un 11%

El rodaje de un anuncio de coche acaba rompiendo las escaleras más largas del mundo

Nuevo incendio en otro restaurante de los hermanos Roca en menos de un mes: fuego en la cocina del Normal

Una madre musulmana exige en los tribunales el derecho de su hijo a recibir religión islámica en un colegio católico

Una madre musulmana exige en los tribunales el derecho de su hijo a recibir religión islámica en un colegio católico

Un juez de la Seu d'Urgell ordena investigar la muerte de un recién nacido el pasado marzo

Un juez de la Seu d'Urgell ordena investigar la muerte de un recién nacido el pasado marzo