Otra niña de 4 años, en la uci
Muere una niña de 6 años tras un tratamiento dental en Valencia y la Generalitat ordena cerrar la clínica
Una segunda menor de 4 años permanece ingresada en la UCI tras acudir al mismo centro
Pascual Fandos / Lluís Pérez
La Conselleria valenciana de Sanitat han ordenado la suspensión cautelar de la actividad de una clínica dental de la localidad valenciana de Alzira después de que una niña de 6 años haya muerto tras someterse a un tratamiento. Además, otra niña de 4 años que acudió al mismo centro ha tenido que ser ingresada en la UCI pediátrica del Hospital Clínico Universitario de Valencia tras sufrir un episodio de fiebre, vómitos y somnolencia.
La niña fallecida, vecina de Alzira, llegó en parada cardiorrespiratoria al Hospital de la Ribera, sin que los médicos pudieran hacer nada por su vida pese a los intentos de reanimación, como ha informado en primicia Levante-EMV en su edición digital.
Dos casos en menos de dos horas
Los hechos se sucedieron en la tarde del jueves 20 de noviembre y el Servicio de Inspección de la Conselleria de Sanitat ha iniciado este viernes por la mañana un expediente informativo para esclarecer las circunstancias de lo ocurrido. Una de las primeras medidas adoptadas por las autoridades sanitarias ha sido ordenar la suspensión cautelar de la actividad en la clínica. Se trata al parecer de una clínica ubicada en Alzira.
