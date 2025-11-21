Sucesos
Los Mossos detienen en Barcelona a un agresor sexual que se fugó de la cárcel en un permiso penitenciario
El sospechoso, que cumple una condena de 16 años de cárcel, salió en agosto pasado de Lledoners y no regresó
Vuelve voluntariamente a la cárcel el preso fugado este lunes de Quatre Camins
Los Mossos d'Esquadra detuvieron el pasado 11 de noviembre a un hombre de 39 años que cumplía una pena de 16 años de prisión por una agresión sexual en grupo y que no regresó al centro penitenciario de Lledoners después de un permiso concedido en agosto pasado. El sospechoso cometió la violación en 2015 junto a otras dos personas más y por eso se le condenó a 16 años de cárcel.
Tras constatar que no había vuelto del permiso concedido, los servicios penitenciarios alertaron a los Mossos que iniciaron una investigación. De esta forma descubrieron que se escondía en pisos de familiares y conocidos del distrito de Ciutat Vella y que para evitar ser localizado cambiaba mucho de domicilio.
La policía estableció un amplio dispositivo para localizarlo y por eso pudieron detenerlo el pasado 11 de noviembre cuando estaba cerca de la zona de playas de la Barcelona. El sospechoso volvió a ingresar en la cárcel de Lledoners para seguir cumpliendo la condena, aunque ahora se le puede imputar un delito de quebrantamiento.
