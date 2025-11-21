Un juez de la Seu d'Urgell ordena investigar la muerte de un recién nacido el pasado marzo

El juzgado de Instrucción de la Seu d'Urgell investiga la muerte de un recién nacido en la comarca del Alt Urgell el pasado marzo. Los Mossos d'Esquadra recibieron el aviso conforme el menor habría fallecido al nacer y por eso activaron el protocolo ante este tipo de situaciones. Tras presentar los correspondientes atestados, el juzgado ha ordenado incidir en determinar si el bebé murió antes o después de nacer.

Por eso, ha instado a los Mossos a investigar este hecho, tal y como ha adelantado el diario Segre. El caso lo lleva el Área de Investigación Criminal de la Región Policial del Alto Pirineo y Aran. Los agentes ya han tomado declaración al entorno de la madre, que se trataría de una mujer joven que no había dicho que estaba embarazada.