Sucesos
Un juez de la Seu d'Urgell ordena investigar la muerte de un recién nacido el pasado marzo
Los Mossos se encargan de las pesquisas e interrogan al entorno de la madre
Detenidos los padres y los abuelos del bebé encontrado muerto en un contenedor de Cubelles antes de Navidad
El juzgado de Instrucción de la Seu d'Urgell investiga la muerte de un recién nacido en la comarca del Alt Urgell el pasado marzo. Los Mossos d'Esquadra recibieron el aviso conforme el menor habría fallecido al nacer y por eso activaron el protocolo ante este tipo de situaciones. Tras presentar los correspondientes atestados, el juzgado ha ordenado incidir en determinar si el bebé murió antes o después de nacer.
Por eso, ha instado a los Mossos a investigar este hecho, tal y como ha adelantado el diario Segre. El caso lo lleva el Área de Investigación Criminal de la Región Policial del Alto Pirineo y Aran. Los agentes ya han tomado declaración al entorno de la madre, que se trataría de una mujer joven que no había dicho que estaba embarazada.
Suscríbete para seguir leyendo
- Protección Civil urge a los catalanes a tener un kit de emergencias en casa para sobrevivir 72 horas
- El médico de la 'casa de los horrores', a sus hijas: 'Dime quién te ha desvirgado, puta
- Beca MEC 2025-2026: consulta aquí la cantidad que te corresponde y cuándo la cobrarás
- Los problemas de los profesores con alumnos y familias van al alza: solo el 4% de docentes están 'tranquilos' en clase
- Lengua de frío ártico: aviso en Barcelona y resto de Catalunya
- Este es el kit de emergencias que recomienda Protecció Civil en Catalunya
- Catalunya dejará de hacer los exámenes de competencias básicas en todos los centros
- OLA DE FRÍO POLAR | Última hora de la bajada de temperaturas y las nevadas en Catalunya y el resto de España