El hombre que drogaba y violaba a un niño en Inca, condenado por tener 100.000 archivos de pornografía infantil

El hombre que durante años drogó y violó a un niño en Inca fue condenado ayer por almacenar y distribuir al menos 100.000 archivos de pornografía infantil. El acusado, David A.C., aceptó una nueva condena de un año y medio de prisión, que se suma a los 14 años y medio que le impuso la Audiencia Provincial por las agresiones sexuales al hijo de una amiga, que le había acogido en su casa. El material pedófilo fue descubierto precisamente en un ordenador que el hombre regaló al menor y que la Guardia Civil consiguió recuperar parcialmente pese a que los había borrado. El procesado se declaró autor de un nuevo delito de distribución de pornografía infantil tras el acuerdo alcanzado entre su abogada, la acusación particular y la Fiscalía, que pedía inicialmente cuatro años de cárcel.

Como él mismo reconoció en el juicio, antes de noviembre de 2022 el hombre descargó de internet y compartió con otras personas fotografías y vídeos en los que aparecían menores en conductas sexuales explícitas. Obtuvo el material a través de una plataforma de intercambio de archivos, a la que accedía con su ordenador y utilizando unas credenciales que solo él conocía. También accedía a los archivos pedófilos, aunque en menor medida, mediante WhatsApp y Telegram.

Archivos borrados y recuperados

David A.C. llegó a almacenar al menos unos 100.000 archivos. El hombre acabó regalando el ordenador al menor al que estaba violando prácticamente a diario. Para no ser descubierto, borró los archivos antes, pero la madre del niño acabó encontrando algunos de ellos y presentó una denuncia ante la Guardia Civil. Los investigadores examinaron el ordenador y consiguieron recuperar 27.249 archivos completos y rastros de otros 69.126. El procesado, además de los 18 meses de prisión, acató durante la vista su inhabilitación durante 10 años para cualquier oficio o profesión relacionada con menores y cinco años de libertad vigilada, que cumplirá cuando salga del centro penitenciario.

El hombre fue trasladado a los juzgados de Vía Alemania para este juicio desde la cárcel de Palma, donde está recluido por la condena de 14 años y medio que le impuso la Audiencia y ha ratificado ya el Tribunal Superior por las violaciones al menor. En el juicio por esas agresiones sexuales el acusado alegó que el niño mentía y que le había denunciado precisamente para "tapar" el contenido pedófilo hallado en el ordenador.

Los hechos ocurrieron entre 2018 y 2022. David A.G., según el fallo judicial, aprovechaba los momentos en los que se quedaba a solas con el niño para abusar de él. El acusado drogaba al menor para que no opusiera resistencia, suministrándole morfina en un vaso de leche que le hacía tomar antes de irse a la cama. Las violaciones se sucedían casi a diario. "Como no hagas lo que te digo, te mataré a ti y a tu madre", le decía. Los abusos ocurrían tanto en el dormitorio donde ambos pasaban la noche juntos como en otras dependencias de la vivienda. También se prolongaron durante la pandemia, cuando el menor se fue a vivir al domicilio del acusado.

El tribunal declaró al acusado autor de un delito continuado de agresión sexual con penetración agravado a menor de 16 años y le impuso, además de la pena de prisión, el pago de una indemnización de 30.000 euros a la víctima en concepto de daño moral.