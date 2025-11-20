Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En el barrio de Collblanc

El rapero Morad, detenido de nuevo en L'Hospitalet: la Guardia Urbana lo arresta por romper una orden de alejamiento

Concierto de Morad en el Sant Jordi Club.

Concierto de Morad en el Sant Jordi Club. / FERRAN SENDRA

Germán González

Germán González

La Guardia Urbana de L'Hospitalet de Llobregat detuvo este miércoles al trapero Morad cerca el barrio de Collblanc. En esta ocasión, el motivo del arresto fue el quebrantamiento de una orden de alejamiento de su padrastro, a quien no se puede acercar a menos de 500 metros por decisión de un juzgado.

En concreto, el padrastro denunció a Morad por amenazas después de que el cantante intermediase en lo que consideraba una presunta agresión del hombre a su madre. El juzgado de l'Hospitalet determinó que no podía acercarse a una distancia de 500 metros de su padrastro.

Hace unos días, el padrastro, que tiene una habitación alquilada en la zona de Collblanc, bajó a la calle y se encontró que Morad había aparcado su coche cerca. Por eso avisó a la Guardia Urbana de L'Hospitalet que detuvo al cantante, ya que presuntamente había quebrantado esta medida.

Morad ha sido detenido en varias ocasiones por diferentes encontronazos con la policía y también por conflictos familiares. El joven del barrio de La Florida de L'Hospitalet ya ha pasado por la cárcel por un delito de conducción temeraria y también se ha salvado de volver a entrar tras suspenderse otra condena por un altercado con los Mossos d'Esquadra y la tenencia de una porra extensible.

Se da la circunstancia, además, de que un hermano del trapero fue puesto a disposición ante la Fiscalía de Menores por una agresión con cuchillo a tres jóvenes el pasado mes de septiembre.

