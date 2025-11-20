Los Mossos envían los atestados policiales telemáticamente a los juzgados como paso previo para eliminar el papel

Desde esta semana los Mossos d'Esquadra envían a los juzgados catalanes de forma telemática los atestados policiales. Lo hacen para eliminar el papel en la administración de justicia siguiendo el un proyecto iniciado en 2018 dentro del impulso para modernizar este servicio que hace el Departament de Justícia, mejorar la coordinación y acortar los plazos de los procedimientos.

Dentro de esta actuación, los Mossos se conectan desde 2018 a una plataforma de intercambio de información en la que enviaban telemáticamente los datos más relevantes del atestado para que el juzgado de guardia tuviera conocimiento del asunto. Luego un agente acudía ante los jueces para dejar el papel con el atestado físico en papel o se llevaba junto al detenido. De esta forma se incorporaba al procedimiento. Desde 2020 la Guardia Urbana de Barcelona y el resto de policías locales catalanas usan la misma fórmula de adelantar telemáticamente a los juzgados información de los atestados.

Sin embargo, en junio de 2024 los Mossos empezaron a incorporar el atestado escaneado en la información telemática que envían al juzgado. "Se trata de un proceso con un despliegue gradual porque se debe actuar de forma coordinada con todos los operadores jurídicos" señala a EL PERIÓDICO el sargento Sergi Casado responsable de la unidad de proyectos de la Comisaría General de Tecnologías de la Información y la Comunicación (CGTIC) de los Mossos d'Esquadra. Por eso se comenzó el proceso con otros partidos judiciales y se ha acabado esta semana con el de Barcelona, que es el más importante.

"Lo que hacemos es digitalizar el atestado que de forma manuscrita ha firmado la persona denunciante y todos los agentes o representantes legales que intervengan, y el juzgado dispone de la documentación", indica el sargento quien añade que en esta segunda fase siguen llevando el papel físico. Su eliminación total, que se debe hacer con todas las garantías legales, está prevista para los próximos años.

El juzgado también debe informar de la recepción del informe policial, lo que es el equivalente a cuando le ponen el sello correspondiente a los documentos. Para Casado el objetivo es "agilizar la comunicación con los órganos judiciales para que se reduzcan los plazos del procedimiento", ya que tener el atestado vía telemática "favorece que la toma de decisiones judiciales puedan ser más rápidas".

Según los Mossos el año pasado hicieron aproximadamente un millón de atestados de los que un 25% se enviaron al juzgado de guardia en papel. Por eso calculan que con la medida ahorrarán imprimir unos 250.000 atestados en este soporte, cada uno con varias páginas. El sargento señala que el futuro es tener el documento entero en digital, con la firma autentificada, y que de esta forma sustituya al papel con todas las garantías legales. Por eso, los Mossos trabajan en la comisaría virtual para que todo el procedimiento sea telemático y con el certificado digital de la persona para ganar en rapidez.

Además, están haciendo planes pilotos en comisarías de poblaciones cercanas en Barcelona para que el envío del atestado sea únicamente telemático con las garantías que solicitan los jueces. Con estas innovaciones, los Mossos también trabajan para dejar de tener un archivo físico con toda la documentación y almacenarlas digitalmente