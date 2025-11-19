Tres detenidos en Barcelona por ciberestafar 46.000 euros a un vecino de Albacete

Una operación conjunta entre agentes de la Policía Nacional de la Jefatura de Catalunya y de la Comisaría Provincial de Albacete ha permitido detener en Barcelona a tres sospechosos de cometer una ciberestafa a una víctima que estaba en Albacete. Los agentes también implican a otras ocho personas en este delito.

El pasado marzo, un vecino de Albacete denunciaba que desde su cuenta bancaria se habían realizado cinco transferencias sin su consentimiento por un valor total de 46.000 euros. Los delincuentes consiguieron acceder a la cuenta mediante una complicada estafa cometida a través de su teléfono, conocida como SIM swapping, con la que logran duplicar la tarjeta del teléfono y hacerse con el control total de las operaciones bancarias online sin que la víctima se percate.

La Policía descubrió que los responsables de la apertura de las cuentas bancarias donde se recibía el dinero se encontraban en Barcelona. Una vez que el dinero llegaba hasta allí, se encargaban de extraerlo de manera inmediata en diferentes cajeros y oficinas bancarias de la ciudad.

Por eso, se inició la operación conjunta que acabó con tres detenidos, dos investigados y otros seis vinculados a esta presunta estafa.