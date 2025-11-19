Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

EN MADRID

La Policía detiene a un hombre por robar más de dos mil joyas durante el apagón

El hombre, albanés y de 42 años, ha ingresado en prisión por un golpe de más de un millón de euros en el centro comercial Plaza Norte, en San Sebastián de los Reyes el pasado 28 de abril

Archivo - Agentes de la Policía Nacional

Archivo - Agentes de la Policía Nacional / POLICÍA NACIONAL - Archivo

Fushan Equiza

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La Policía Nacional ha detenido al presunto autor del robo de 2.200 joyas, valoradas en más de un millón de euros. Ocurrió el pasado día 28 de abril, aprovechando el apagón, en el centro comercial Plaza Norte, San Sebastián de los Reyes (Madrid).

El hombre, de 42 años y nacionalidad albanesa, fue localizado el 22 de octubre y se decretó su ingreso inmediato en prisión. Consigo llevaba 3.000 euros y una de las joyas robadas colgando del cuello.

Conocido internacionalmente

Para evitar ser localizado, el detenido realizaba constantes entradas y salidas en diversos países europeos con identidades falsas. Usaba al menos cinco nombres distintos. Tiene antecedentes en España y en otros países como Países Bajos, Bélgica o Grecia.

En España tenía varias órdenes de detención emitidas por distintos juzgados.

Robo de película

El autor accedió a la cubierta del centro comercial, en la que realizó unos cortes para introducirse en el techo. Una vez dentro, fue quitando placas de pladur hasta acceder a una pasarela interna que comunicaba los comercios, realizando más agujeros en las placas que daban acceso a la trastienda de la joyería.

Cuando accedió al comercio abrió con un destornillador las cristaleras, cuyas cerraduras habían quedado inutilizadas por el apagón. El hombre robó todas las joyas expuestas, en total 2.200, y valoradas en más de un millón de euros.

Huida al extranjero

Tras el robo escapó en un coche de segunda mano que había comprado meses antes. Al día siguiente huyó con este a Rumanía, donde lo abandonó.

Según ha podido saber este medio, el detenido niega rotundamente su relación con el vehículo.

Detención en España

Tras una minuciosa investigación, por las numerosas entradas y salidas de España, fue localizado el 22 de octubre. El detenido llevaba encima una de las joyas robadas colgando del cuello y 3.000 euros. El resto de las joyas no han sido localizadas.

El juez lo ha enviado a prisión. Se descarta que pertenezca a una organización criminal.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Protección Civil urge a los catalanes a tener un kit de emergencias en casa para sobrevivir 72 horas
  2. Un juzgado concede una incapacidad para trabajar a una mujer de 80 años con enfermedad renal crónica
  3. Lengua de frío ártico: aviso en Barcelona y resto de Catalunya
  4. En el pueblo manchego que se niega a cambiar su nombre franquista: 'Aquí a la gente le dio trabajo y casa
  5. Este es el kit de emergencias que recomienda Protecció Civil en Catalunya
  6. Un nuevo control de camiones en la AP-7 acaba con 33 denuncias, la mayoría por exceso de velocidad
  7. Varias comarcas catalanas bajo aviso meteorológico ante la previsión de lluvias intensas para la próxima madrugada
  8. Catalunya ya no bebe agua residual tratada y restringe su uso a la agricultura y el caudal ecológico

Deniegan una ayuda del Estado a una madre con dos hijos pequeños por su patrimonio bancario

Deniegan una ayuda del Estado a una madre con dos hijos pequeños por su patrimonio bancario

La Policía detiene a un hombre por robar más de dos mil joyas durante el apagón

La Policía detiene a un hombre por robar más de dos mil joyas durante el apagón

Un restaurante, multado con 28.000 euros tras sorprender a dos operarios en paro limpiando el local

Un restaurante, multado con 28.000 euros tras sorprender a dos operarios en paro limpiando el local

Tres detenidos en Barcelona por ciberestafar 46.000 euros a un vecino de Albacete

Tres detenidos en Barcelona por ciberestafar 46.000 euros a un vecino de Albacete

Tres años pilotando sin ser comandante: investigan a un español por falsificar documentos de vuelo

Tres años pilotando sin ser comandante: investigan a un español por falsificar documentos de vuelo

El caso de Nathaly Salazar, siguiente entrega de 'En Paradero Desconocido', el pódcast de desaparecidos de Prensa Ibérica

Crimen machista o "fallo del sistema": las dos caras de la tragedia de Alpedrete (Madrid)

Crimen machista o "fallo del sistema": las dos caras de la tragedia de Alpedrete (Madrid)

El médico de la 'casa de los horrores', a sus hijas: "Dime quién te ha desvirgado"

El médico de la 'casa de los horrores', a sus hijas: "Dime quién te ha desvirgado"