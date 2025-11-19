Conduce borracho y en zigzag por la C-17, se cambia con el copiloto que también iba ebrio y acaban los dos denunciados

Jamás se debería conducir bajo los efectos del alcohol pero mucho menos ir con alguien que también lo está. Los Mossos d'Esquadra detuvieron el pasado 26 de octubre a dos hombres de 29 y 39 años, como presuntos autores de un delito contra la seguridad del tráfico por circular por la C-17, a la altura de Vic, bajo los efectos del alcohol.

Los agentes recibieron un aviso de varios testigos de que por la carretera circulaba un vehículo en zigzag y frenando bruscamente. Mientras una patrulla se dirigía al sitio, los testigos informaron a los agentes de que el vehículo se había detenido y el conductor y el acompañante se habían intercambiado los lugares, es decir, que lo que hacía de acompañante ahora conducía.

Pese al cambio, los ciudadanos informaron a la patrulla de que el vehículo seguía haciendo una conducción errática, haciendo zigzags y frenando repentinamente. Finalmente, la patrulla localizó el vehículo en la carretera C-37 dirección Olot, que iba haciendo eses, circulaba lentamente e iba frenando.

Los agentes detuvieron el vehículo y observaron que ambos ocupantes presentaban síntomas de ir bajo los efectos del alcohol. Ante los hechos, los agentes realizaron la prueba de alcoholemia al conductor que dio un resultado positivo de 0,69 mg por litro de aire espirado. Seguidamente le realizaron la prueba al acompañante con un resultado de 0,92 mg/l.

Tras recopilar toda la información, los agentes denunciaron penalmente a los dos ocupantes por un delito contra la seguridad del tráfico por conducir con una tasa de alcohol por encima del límite penalmente punible.