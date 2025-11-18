Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sucesos

La Policía requisa 1.324 cajetillas de tabaco de contrabando en la estación del Nord de Barcelona

Lo llevaba un hombre que había llegado como turista desde El Cairo e iba a viajar a Lyon en autocar

En lo que llevamos de año los agentes han intervenido más de 9.000 cajetillas de tabaco de contrabando en Barcelona

Barcelona se convierte en escala del contrabando internacional de tabaco

El tabaco requisado a un turista en la estación del Nord

El tabaco requisado a un turista en la estación del Nord / Policía

Germán González

Germán González

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La Policía Nacional ha intervenido 1.324 cajetillas de tabaco de contrabando en dos maletas de un ciudadano extranjero proveniente de El Cairo que pretendía salir del país desde la estación de autobuses Barcelona-Nord con destino a Lyon. Dentro de la vigilancia policial en estaciones de ferrocarril, autobús y marítimas los agentes detectaron hace unos días al sospechoso poco antes de que subiera a un autobús con destino a Francia.

Tras comprobar y examinar su documentación, a los agentes les resultó sospechoso el que poseyera un visado Schengen de turismo expedido por la embajada alemana en El Cairo (Egipto), ya que coincidía con un modus operandi utilizado por otros contrabandistas de tabaco anteriormente interceptados en la misma estación.

Por todo ello se procedió al registro de sus pertenencias, encontrando entre sus dos maletas y una mochila un total de 1.324 cajetillas sin ningún tipo de timbre ni sello fiscal. Como el sospechoso no pudo justificar su procedencia lícita, los agentes requisaron el tabaco presuntamente de contrabando y le impusieron una sanción ante el departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria de Barcelona por contrabando.

La Policía recuerda que cada cajetilla de tabaco representa un coste inicial de entre tres y cinco euros y tras cruzar la frontera el valor puede ascender hasta un coste de 12 euros por cajetilla lo que supone un gran beneficio para los infractores. La Jefatura Superior de Policía de Catalunya quiere alertar sobre este incremento exponencial en el contrabando de tabaco en Barcelona, siendo intervenidos en lo que va de año más de nueve mil cajetillas de tabaco en las estaciones de transporte en la ciudad condal.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Protección Civil urge a los catalanes a tener un kit de emergencias en casa para sobrevivir 72 horas
  2. Un juzgado concede una incapacidad para trabajar a una mujer de 80 años con enfermedad renal crónica
  3. Ojo con los detergentes de lavavajillas: los pediatras alertan de su relación con la salud intestinal y el aumento de alergias en niños
  4. Un profesor de instituto en Catalunya cobra 2.713 euros brutos, 521 euros menos que en el País Vasco
  5. En el pueblo manchego que se niega a cambiar su nombre franquista: 'Aquí a la gente le dio trabajo y casa
  6. Varias comarcas catalanas bajo aviso meteorológico ante la previsión de lluvias intensas para la próxima madrugada
  7. Un nuevo control de camiones en la AP-7 acaba con 33 denuncias, la mayoría por exceso de velocidad
  8. Catalunya ya no bebe agua residual tratada y restringe su uso a la agricultura y el caudal ecológico

Detenido por matar a su pareja en Murcia

Detenido por matar a su pareja en Murcia

La sierra de Madrid, almacén de droga del Cártel de Jalisco desmantelado en España

La sierra de Madrid, almacén de droga del Cártel de Jalisco desmantelado en España

Los Mossos investigan si el incendio de unas barracas en Barcelona ha sido provocado: qué se sabe de las causas

Los Mossos investigan si el incendio de unas barracas en Barcelona ha sido provocado: qué se sabe de las causas

La Policía requisa 1.324 cajetillas de tabaco de contrabando en la estación del Nord de Barcelona

La Policía requisa 1.324 cajetillas de tabaco de contrabando en la estación del Nord de Barcelona

Los Mossos detienen a la propietaria de una joyería del Eixample por comprar y vender joyas robadas

Los Mossos detienen a la propietaria de una joyería del Eixample por comprar y vender joyas robadas

Así fue el registro policial que terminó con la secta sexual de Vistabella (Castellón), habitación a habitación: de juguetes sexuales a escrituras sagradas del Tío Toni

Así fue el registro policial que terminó con la secta sexual de Vistabella (Castellón), habitación a habitación: de juguetes sexuales a escrituras sagradas del Tío Toni

Muere una mujer de 75 años en el incendio de su casa en Aragón: "Había mucho humo"

Muere una mujer de 75 años en el incendio de su casa en Aragón: "Había mucho humo"

¿Quién es Pipo Chavarría? el narco más buscado de Latinoamérica detenido en Málaga

¿Quién es Pipo Chavarría? el narco más buscado de Latinoamérica detenido en Málaga