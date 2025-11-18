La Policía requisa 1.324 cajetillas de tabaco de contrabando en la estación del Nord de Barcelona

La Policía Nacional ha intervenido 1.324 cajetillas de tabaco de contrabando en dos maletas de un ciudadano extranjero proveniente de El Cairo que pretendía salir del país desde la estación de autobuses Barcelona-Nord con destino a Lyon. Dentro de la vigilancia policial en estaciones de ferrocarril, autobús y marítimas los agentes detectaron hace unos días al sospechoso poco antes de que subiera a un autobús con destino a Francia.

Tras comprobar y examinar su documentación, a los agentes les resultó sospechoso el que poseyera un visado Schengen de turismo expedido por la embajada alemana en El Cairo (Egipto), ya que coincidía con un modus operandi utilizado por otros contrabandistas de tabaco anteriormente interceptados en la misma estación.

Por todo ello se procedió al registro de sus pertenencias, encontrando entre sus dos maletas y una mochila un total de 1.324 cajetillas sin ningún tipo de timbre ni sello fiscal. Como el sospechoso no pudo justificar su procedencia lícita, los agentes requisaron el tabaco presuntamente de contrabando y le impusieron una sanción ante el departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria de Barcelona por contrabando.

La Policía recuerda que cada cajetilla de tabaco representa un coste inicial de entre tres y cinco euros y tras cruzar la frontera el valor puede ascender hasta un coste de 12 euros por cajetilla lo que supone un gran beneficio para los infractores. La Jefatura Superior de Policía de Catalunya quiere alertar sobre este incremento exponencial en el contrabando de tabaco en Barcelona, siendo intervenidos en lo que va de año más de nueve mil cajetillas de tabaco en las estaciones de transporte en la ciudad condal.