Una pareja escapa tras robar 1.000 euros en material de motos y los detienen cuando se estampan contra un coche de Mossos

Los Mossos d'Esquadra detuvieron este lunes a un hombre de 38 años y a una mujer de 34 años por presuntamente robar material de motociclismo de una tienda valorado en 1.000 euros y luego huir temerariamente de los agentes tras saltarse un control policial

Sobre el mediodía de este lunes los Mossos hacían un control preventivo de drogas y alcohol en la carretera N-340, dentro de Tarragona. Los agentes pararon una moto con dos ocupantes que no hizo caso de las órdenes policiales y huyó a gran velocidad. Por eso, varias patrullas la siguieron y le daban el alto al constatar que circulaba de forma temeraria, con avances peligrosos, invasiones del carril contrario y desobediencia a las señales.

En el dispositivo para interceptar la motocicleta, una patrulla de paisano detectó a los fugitivos accediendo al parking de un establecimiento comercial y alertó al resto de unidades. Cuando los Mossos activaron las señales luminosas y ordenaron al conductor que bajara del vehículo, éste intentó huir de nuevo.

En la maniobra, la motocicleta embistió lateralmente al vehículo policial, perdió el control y cayó al suelo. Durante la detención, la mujer agredió a los agentes mientras ambos gritaban y oponían resistencia. Una vez identificados, se confirmó que el conductor contaba con 15 antecedentes policiales y el permiso suspendido por resoluciones administrativas y judiciales.

En el registro posterior, los agentes localizaron diversos objetos relacionados con motocicletas, valorados en más de 1.000 euros, así como herramientas y material susceptible de ser utilizado en robos con fuerza. Las gestiones de investigación permitieron determinar que los objetos procedían de un hurto reciente en una tienda de accesorios para motocicletas.

En unas horas pasarán a disposición del juzgado de guardia de Tarragona acusados los dos de los delitos de hurto y atentado a los agentes de la autoridad. Al conductor también se le atribuye resistencia y desobediencia, conducción temeraria y circular sin permiso al tenerlo suspendido por condena judicial.