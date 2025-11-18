Muere un motorista en un accidente con una furgoneta en Llers (Girona)

Un motorista ha muerto este martes por la tarde tras chocar con una furgoneta en la carretera GIP-5107 en Llers (Girona). El conductor del otro vehículo ha resultado ileso del accidente, informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicado.

Los Mossos d'Esquadra han recibido el aviso a las 17.15 horas y están investigando las causas del accidente, y a las 18.40 horas la vía sigue cortada.

En total, se han activado cuatro patrullas de los Mossos, dos dotaciones de Bombers de la Generalitat, así como dos unidades del servicio de psicólogos del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).