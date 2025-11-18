Carretera GIP-5107
Muere un motorista en un accidente con una furgoneta en Llers (Girona)
El conductor del otro vehículo ha resultado ileso
Un motorista ha muerto este martes por la tarde tras chocar con una furgoneta en la carretera GIP-5107 en Llers (Girona). El conductor del otro vehículo ha resultado ileso del accidente, informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicado.
Los Mossos d'Esquadra han recibido el aviso a las 17.15 horas y están investigando las causas del accidente, y a las 18.40 horas la vía sigue cortada.
En total, se han activado cuatro patrullas de los Mossos, dos dotaciones de Bombers de la Generalitat, así como dos unidades del servicio de psicólogos del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).
- Protección Civil urge a los catalanes a tener un kit de emergencias en casa para sobrevivir 72 horas
- Un juzgado concede una incapacidad para trabajar a una mujer de 80 años con enfermedad renal crónica
- Ojo con los detergentes de lavavajillas: los pediatras alertan de su relación con la salud intestinal y el aumento de alergias en niños
- Un profesor de instituto en Catalunya cobra 2.713 euros brutos, 521 euros menos que en el País Vasco
- En el pueblo manchego que se niega a cambiar su nombre franquista: 'Aquí a la gente le dio trabajo y casa
- Varias comarcas catalanas bajo aviso meteorológico ante la previsión de lluvias intensas para la próxima madrugada
- Un nuevo control de camiones en la AP-7 acaba con 33 denuncias, la mayoría por exceso de velocidad
- Catalunya ya no bebe agua residual tratada y restringe su uso a la agricultura y el caudal ecológico