En Barcelona
Los Mossos detienen a la propietaria de una joyería del Eixample por comprar y vender joyas robadas
La mujer se escondía objetos valiosos en el sujetador para llevarlos a otros locales y revenderlos
Denunciadas una madre y una hija por robar joyas valoradas en 800 euros en dos joyerías de Girona
Los Mossos d'Esquadra han detenido a la propietaria de una joyería ubicada en el distrito de Eixample de Barcelona para comprar y revender objetos valiosos, como joyas o relojes, que habían sido robados. Los investigadores también han podido determinar que, una vez adquirida una joya de un particular, desde el establecimiento no se entregaba ningún tipo de comprobante de venta. La gran mayoría de los clientes habituales de las joyerías investigadas tenían antecedentes policiales por delitos contra el patrimonio o contra la salud pública.
La investigación comenzó a principios de julio, cuando un hombre que iba a vender una joya sustraída fue presuntamente víctima del robo de su teléfono móvil en el interior de uno de los establecimientos de la sospechosa.
Los agentes centraron las pesquisas en las joyerías y en sus propietarios, uno de ellos estaba en prisión y la otra era la sospechosa. Por eso los Mossos le intervinieron en dos ocasiones joyas que llevaba escondidas en el sujetador, junto con dinero en efectivo, ya que siempre se desplazaba a otras joyerías a revender los objetos que había adquirido en su joyería.
Además, los agentes determinaron que las joyas que le requisaron procedían de un robo con fuerza en un domicilio de Cervera en junio, que ya se han devuelto a sus propietarios. El pasado 22 de octubre los agentes, con la colaboración de Inspección de Trabajo de la Generalitat y de la Guardia Urbana de Barcelona, registraron uno de los locales de la sospechosa y la detuvieron por varios delitos entre ellos receptación. Pasó a disposición judicial el pasado 24 de octubre.
