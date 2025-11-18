Marea Blava denuncia una "brutal agresión" a un funcionario de la cárcel de Joves de La Roca del Vallès

La asociación de trabajadores públicos del ámbito penitenciario catalán, Marea Blava, ha denunciado una "brutal agresión" a un funcionario el pasado sábado sobre las 20:30 horas de la noche en el Centro Penitenciario de Joves de la Roca del Vallès. Dos trabajadores se disponían a realizar un cacheo en una celda del módulo 4 ante las sospechas de que los dos internos que la ocupaban podían almacenar droga.

Según la entidad, los dos presos, de origen argelino, se negaron al cacheo y uno de ellos arremetió contra los funcionarios, tirando a un trabajador al suelo y golpeándole repetidamente la cabeza, la cara y el cuerpo con patadas. El funcionario acabó en la mutua con multitud de contusiones y pendiente de más pruebas médicas para evaluar el derrame ocular resultante de los golpes recibidos. En el incidente, el otro sufrió heridas leves.

Marea Blava asegura que el agresor pudo ser reducido y trasladado al departamento de sancionados y que cuenta con un amplio historial penitenciario de castigos por atacar a otros reclusos y a funcionarios.

También remarcan que en los primeros 10 meses de este año 2025 se han producido 668 agresiones a funcionarios en las cárceles catalanas, de ellas un 10% (67 en total) han tenido lugar en el Centro Penitenciario de Joves. Este 10% de agresiones sufridas por trabajadores del centro contrasta con que la prisión de jóvenes representa sólo un 3,5% del total de población penitenciaria, según Marea Blava.

Marea Blava asegura que en los últimos 4 años, el Centro Penitenciario de Joves acumula 276 agresiones y que un 73,2% de los internos son de origen extranjero y sólo un 26,8% tienen nacionalidad española.

Además, recuerdan que el centro que acumula más agresiones con cifras absolutas es Brians 1 (con 235 agresiones y que representan un 35,2% del total), seguido de Brians 2 (130 agresiones, un 19,5%), CP Puig de les Basses (71 agresiones, 10,6%) y el centro de Joves por delante de Mas Enric (45 agresiones), Quatre Camins (41 agresiones), Lledoners (41) o Ponent (31).

En lo que va de año el 79,1% de las agresiones a funcionarios son protagonizadas por extranjeros y el 20,9% por internos de nacionalidad española., según la entidad.

El Departament de Justícia ha asegurado que "nos preocupan todas las agresiones que existen entre internos y entre funcionarios", aunque añaden que "la gravedad de las agresiones" está determinado por el parte de la mutua "y en muchos años sólo se ha calificado una como grave". "Dentro de la calificación penitenciaria, las graves son las que requieren atención a la mutua", insiste el Departament.