Investigación
Detenido por matar a su pareja en Murcia
El sospechoso, sobre el que pesaban denuncias previas por maltrato, aseguró que volvió de la compra y halló a la mujer, de 48 años, sin vida y sangrando en su casa de la pedanía
La Policía Nacional ha detenido a un individuo acusado de matar a su pareja en Murcia, informa la Delegación del Gobierno. De confirmarse que se trata de un caso de violencia de género, esta mujer, Milagros, de 48 años de edad, sería la tercera víctima mortal de esta lacra en la Región en 2025. La anterior fue Ainhoa, asfixiada por su novio, Manuel Enrique, en su casa de Librilla.
Ocurría en la calle Don Fabián, en San José de la Montaña, una población cercana a Los Garres, en el municipio murciano, sobre las nueve de la noche de este lunes.
Fue un hombre el que dio la voz de alarma: su vecino le había dicho que, tras volver de la compra, había hallado muerta a su mujer, que estaba sangrando por la boca. El residente llamó entonces al 112.
Al lugar se movilizaron agentes de la Policía Local y Nacional, así como sanitarios en una ambulancia, que hallaron inconsciente a la mujer y confirmaron el deceso. Se avisó entonces a la autoridad judicial y al forense de guardia, para proceder al levantamiento del cadáver.
El compañero sentimental de la víctima también se encontraba en el lugar, donde fue arrestado como presunto autor de un homicidio en el marco de violencia de género.
Sin orden de alejamiento
Desde el departamento que dirige Francisco Lucas apuntaron que "existían denuncias previas por malos tratos contra el detenido en los años 2008, 2017 y 2018".
No obstante, "no existía ninguna orden de alejamiento" vigente entre la pareja. La Delegación precisa que "continúa abierta la investigación".
Los restos mortales de Milagros fueron trasladados al Instituto de Medicina Legal. Fuentes cercanas al caso apuntan que, por el momento, no se conoce cuál fue la causa del deceso de la mujer. El cuerpo no presentaba cortes ni heridas de bala, indican las mismas fuentes.
Ante la violencia machista, 016
El teléfono 016 atiende a las víctimas de violencia de género las 24 horas del día, todos los días del año. En este teléfono encontrarás la ayuda de especialistas en múltiples idiomas. Si tú o alguien que conoces es víctima de violencia física, psicológica, sexual, económica o de cualquier otra índole llama: el número no se queda registrado en la factura telefónica.
En caso de necesitar ayuda urgente, en el 112 los equipos de Emergencias te auxiliarán con rapidez.
Suscríbete para seguir leyendo
- Protección Civil urge a los catalanes a tener un kit de emergencias en casa para sobrevivir 72 horas
- Un juzgado concede una incapacidad para trabajar a una mujer de 80 años con enfermedad renal crónica
- Ojo con los detergentes de lavavajillas: los pediatras alertan de su relación con la salud intestinal y el aumento de alergias en niños
- Un profesor de instituto en Catalunya cobra 2.713 euros brutos, 521 euros menos que en el País Vasco
- En el pueblo manchego que se niega a cambiar su nombre franquista: 'Aquí a la gente le dio trabajo y casa
- Varias comarcas catalanas bajo aviso meteorológico ante la previsión de lluvias intensas para la próxima madrugada
- Un nuevo control de camiones en la AP-7 acaba con 33 denuncias, la mayoría por exceso de velocidad
- Catalunya ya no bebe agua residual tratada y restringe su uso a la agricultura y el caudal ecológico