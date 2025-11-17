En el Kini MotorPark
Muere un joven de 24 años en un accidente de moto durante unas prácticas en el circuito de Castellolí
El motorista perdió el control en una curva y chocó contra un muro de protección
Murió horas después en el Hospital de Bellvitge
Miti Vendrell
Un joven de 24 años y vecino de Olot murió este fin de semana a raíz de un accidente mientras participaba en una sesión de prácticas de motociclismo en el Kini MotorPark (antes conocido como circuito ParcMotor) de Castellolí, en la Anoia.
Tal como ha adelantado 'Info Garrotxa', el siniestro tuvo lugar el sábado, poco después de las diez y media de la mañana, cuando el joven perdió el control de la motocicleta en una de las curvas del trazado y chocó violentamente contra un muro de protección.
El equipo médico del circuito fue el primero en asistirlo, pero la gravedad de las lesiones obligó a activar el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). Hasta el lugar se desplazaron dos ambulancias y un helicóptero, que estabilizaron a la víctima antes de trasladarla en estado crítico al Hospital Universitari de Bellvitge.
A pesar de los esfuerzos de los profesionales sanitarios, el joven acabó muriendo poco después de llegar al centro hospitalario. El suceso ha generado una gran consternación en el mundo del motor y entre los vecinos de la Garrotxa y la Catalunya Central.
