Investigación
Detenido un educador de un centro de menores en Málaga por tres delitos de agresión sexual
La investigación se inició a raíz de la denuncia de una de las víctimas, de 21 años, que relató ante los agentes los abusos sufridos cuando era menor por parte del educador, que en la actualidad tiene 38 años
EFE
Un educador ha sido detenido por la Policía Nacional como presunto autor de tres delitos continuados de agresión sexual cometidos mientras trabajaba en un centro de protección de menores de la capital malagueña, para los que elegía siempre víctimas especialmente vulnerables.
La investigación se inició a raíz de la denuncia de una de las víctimas, de 21 años, que relató ante los agentes los abusos sufridos cuando era menor por parte del educador, que en la actualidad tiene 38 años, según ha informado este lunes la Policía en un comunicado.
A estas denuncias se han sumado otras dos mas, que coinciden en que el presunto agresor siempre elegía víctimas especialmente vulnerables, no solo por la corta edad, sino por la falta de personas de referencia en su propio entorno familiar.
Los investigadores se entrevistaron con el actual director del centro de menores donde habrían sucedido los hechos y averiguaron que en 2015 un grupo de menores denunció hechos similares a la dirección, pero entonces no prosperó el expediente al no ser concluyente.
En una labor de búsqueda de posibles víctimas, se logró contactar con los menores -ahora adultos-, que en su momento relataron supuestos delitos de abusos, si bien algunos de ellos no quisieron denunciar formalmente por no recordar lo acontecido años atrás. A la denuncia que dio inicio a la investigación, se sumaron otras dos.
El perfil de todas las víctimas es de gran vulnerabilidad; uno de los menores tenía una discapacidad de más del 50 %, los otros dos no tenían familiares y por lo tanto permanecían en el centro incluso los fines de semana.
Las pesquisas policiales apuntan a que el presunto agresor era él el encargado de despertarlos y de supervisar que todo estuviera en orden en las horas de dormir, dependiendo del turno que le correspondiera.
De este modo, "se aprovechaba de su posición como educador y de la vulnerabilidad de los niños para realizar prácticas de naturaleza sexual, bien en las habitaciones de los niños o en el salón común del centro, incluso mientras los pequeños veían dibujos", señala la Policía.
Tras recoger las denuncias de las víctimas, los agentes detuvieron al sospechoso, al que se le imputan tres delitos continuados de agresión sexual a menor de 16 años, y ya ha sido puesto a disposición judicial.
- Ojo con los detergentes de lavavajillas: los pediatras alertan de su relación con la salud intestinal y el aumento de alergias en niños
- Un juzgado concede una incapacidad para trabajar a una mujer de 80 años con enfermedad renal crónica
- Un profesor de instituto en Catalunya cobra 2.713 euros brutos, 521 euros menos que en el País Vasco
- En el pueblo manchego que se niega a cambiar su nombre franquista: 'Aquí a la gente le dio trabajo y casa
- Varias comarcas catalanas bajo aviso meteorológico ante la previsión de lluvias intensas para la próxima madrugada
- Un nuevo control de camiones en la AP-7 acaba con 33 denuncias, la mayoría por exceso de velocidad
- Renfe pone hoy a la venta billetes Avlo a un precio de 7 euros para viajar entre Madrid, Sevilla y Málaga
- Montserrat Fontané, Catalana de l'Any 2025: Toda una vida al mando de los fogones de Can Roca