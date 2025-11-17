Condenado un profesor de Mallorca por abusos y comentarios sexuales a tres alumnas: "Si me enseñas cacho, te apruebo"

Un profesor de un colegio de Palma de Mallorca ha sido condenado a seis meses de prisión por manosear y hacer comentarios sexuales a tres alumnas menores de edad. El docente, como ha reconocido él mismo en el juicio, profirió expresiones machistas, como "no vengáis en leggins a clase, porque me pongo cachondo" y "si me enseñas cacho, te apruebo". A una de las chicas la arrinconó en un pequeño almacén para rozar sus genitales y a todas les tocaba las manos, la cara y el pelo de manera habitual. El acusado, de 65 años y para quien la Fiscalía reclamaba inicialmente dos años de prisión, ha indemnizado a una de las víctimas con 1.000 euros, por lo que se ha apreciado la atenuante de reparación del daño. Además, acusaciones y defensa han aplicado otra reducción de la pena porque la causa judicial ha sufrido un retraso de siete años. El tribunal ha dictado sentencia en el acto.

Los hechos ocurrieron durante el curso 2017-2018 en un colegio de Palma donde el acusado llevaba 28 años y daba clases de Tecnología a un grupo de tercero de ESO en el que se encontraban las tres perjudicadas, que tenían entre 14 y 15 años. El procesado, de manera habitual, realizaba comentarios sexistas que "menospreciaban la dignidad de la mujer, excedentes del tono y contenido propio de la broma", señalaba la Fiscalía en su escrito de acusación. "A la pizarra solo salen chicas guapas", "no vengáis a clase con leggins porque me ponen cachondo", "si pudiera me tiraría a todas las chicas de 16, 20 y 30 años", decía a sus alumnos durante las clases, según ha reconocido él mismo.

"Si me enseñas cacho, te apruebo"

Además, realizaba tocamientos en la cara y las manos, "impropios y ajenos a la función docente", lo que generaba "incomodidad y rechazo" en sus alumnas. Una de ellas fue a verle en una ocasión para protestar por un suspenso que consideraba injusto. "Si me enseñas cacho, te apruebo", le replicó el docente, en una actitud que la Fiscalía califica de "antipedagógica y soez".

A otra de sus alumnas le cogió la cara y le dio un beso en la frente en presencia del resto de compañeros.A esta misma chica la llevó en una ocasión a un almacén de escasas dimensiones en el que estaban recogiendo el material de clase. El hombre acabó arrinconándola para frotarle los genitales en su culo, sin que ella pudiera evitarlo.

Dejó de ir a sus clases

Las menores, detalla el ministerio público, no tenían posibilidad de evitar esos comentarios y las actitudes físicas y verbales del profesor. Una de las chicas dejó de ir a sus clases y otra acabó evitando llevar leggins para evitar "las miradas y comentarios ofensivos" del acusado.

Los padres de las chicas denunciaron estos hechos y un juzgado de instrucción de Palma abrió una investigación. La Fiscalía imputó al profesor un delito de abuso sexual a menor de 16 años y tres de coacciones leves. Por ellos reclamó una condena de dos años de prisión, una multa de 900 euros, 1.000 euros de indemnización para una de las chicas y su inhabilitación para cualquier profesiones que conlleve contacto con menores durante una década.

Hoy, antes del juicio celebrado en la Audiencia Provincial de Palma, la Fiscalía, la acusación particular y la defensa han cerrado un acuerdo de conformidad. La pena ha quedado fijada finalmente en seis meses de prisión, la multa se ha reducido a 270 euros y la inhabilitación, a tres años y medio.