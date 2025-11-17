Circula borracho y drogado por la N-340 y embiste a dos mossos que hacían un control en Vila-seca

El pasado fin de semana los Mossos d'Esquadra detuvieron a un conductor de 27 años por saltarse un control de tráfico en la N-340 y circular bajo los efectos del alcohol y las drogas. Está acusado de los delitos contra la seguridad viaria por conducir de forma temeraria además de desobediencia y resistencia a los agentes de la autoridad.

La madrugada del domingo pasado los Mossos hacían un control preventivo en la carretera N-340 a su paso por Vila-seca cuando un vehículo que circulaba en sentido Tarragona no hizo caso de las indicaciones de los agentes y aceleró bruscamente. En esta acción intentó embestir a dos policías antes de escapar a toda velocidad.

Sin embargo, una unidad del Área Regional de Recursos Operativos (ARRO) de Mossos consiguió detenerlo. Comprobaron que el conductor estaba bajo los efectos del alcohol, ya que dio una tasa de 0,46 mg/l en sangre, y en drogas, al dar positivo en cocaína. Los agentes también identificaron a los otros cuatro acompañantes que iban en el coche.

Según los Mossos, el conductor detenido acumula 23 antecedentes, la mayoría de otros cuerpos policiales, por diversos delitos y ha pasado este lunes ante el juzgado de guardia de Tarragona.

Durante el control policial realizado en este punto de la N-340 en Vila-seca durante toda la noche de la madrugada del domingo, los Mossos hicieron 75 pruebas de alcoholemia. De ellas 7 acabaron con denuncias administrativas, así como 4 de las 5 pruebas correspondientes a drogas. Además, también se tramitaron diligencias por la apropiación indebida de un vehículo.