En Lardero
Un choque múltiple entre cuatro vehículos deja cinco heridos, uno de ellos un menor de 15 años grave, en La Rioja
Los cinco heridos han sido evacuados a centros sanitarios
EP
Un menor de 15 años, grave, y otras cuatro personas heridas de diferente consideración ha sido el resultado de un choque múltiple entre cuatro vehículos que se ha producido esta tarde en la LR-254 en el término municipal de Lardero, según los datos facilitados por el Servicio de Emergencias SOS Rioja 112.
De acuerdo con estas informaciones, sobre las 18,20 horas de este domingo, el Centro Coordinador de Emergencias del Gobierno de La Rioja ha recibido varias llamadas de emergencia alertando de un grave accidente de tráfico ocurrido en el punto kilométrico 2, de la carretera LR-254, en el término municipal de Lardero.
En el siniestro se han visto implicados cuatro vehículos y varias personas han requerido asistencia sanitaria.
Desde SOS Rioja se ha informado a Guardia Civil y se han movilizado con urgencia a Bomberos del Ayuntamiento de Logroño, junto con Recursos de Emergencia del Servicio Riojano de Salud.
Los bomberos han asegurado la zona y se han encargado de la limpieza de la vía, que ha permanecido cortada al tráfico durante aproximadamente 2 horas, mientras se realizaban las labores de asistencia y control de la emergencia.
Como consecuencia del accidente, cinco personas han sido atendidas y trasladadas por los recursos de emergencia. El herido de mayor gravedad, un menor de 15 años, ha sido evacuado en una ambulancia al Hospital San Pedro de Logroño
Otros dos heridos, un varón de 32 años y una mujer de 33 años, los cuales viajaban en un mismo vehículo, han sido evacuados al Servicio de Urgencias de la Clínica Los Manzanos.
Por último, una mujer de 76 años y otra de 46 años, que viajaban en otro de los vehículos, han sido evacuadas también al Servicio de Urgencias del Hospital San Pedro de la capital riojana.
