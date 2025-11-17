Cazan en el aeropuerto al pasajero de un vuelo de Perú con 14 kilos de cocaína escondidos en la maleta y en un peluche

Dentro de los controles de la Policía Nacional contra el tráfico de drogas en el Aeropuerto de Barcelona los agentes detuvieron hace a unos días a un viajero que transportaba 14 kilos de cocaína escondidos en su equipaje. En concreto, los llevaba adosados en un doble fondo de la maleta, en la ropa que llevaba y dentro de un peluche. El sospechoso, nacido en Almería, ha ingresado en prisión acusado de un delito de tráfico de droga por orden judicial

Según la Policía Nacional, el detenido llegó en un vuelo procedente de Perú, con escala en Sao Paulo (Brasil), denominado como “vuelo caliente”, ya que algunos pasajeros de estos vuelos, son utilizados por organizaciones criminales para introducir droga en España.

Los agentes hicieron un control de equipaje del sospechoso, que venía de países exportadores de droga, y ante su nerviosismo y las incongruencias sobre el motivo de su viaje lo llevaron a instalaciones del Servicio de Aduanas de la Agencia Tributaria para hacer un registro minucioso de su equipaje y pertenencias.

En sus dos maletas facturadas, los agentes encontraron 10 planchas de cocaína en un doble fondo y otros cuatro paquetes adosados a la ropa que había dentro. Además, descubrieron dos cilindros más en el interior de un peluche que iba en el equipaje. La sustancia encontrada por la policía dio positivo por cocaína.

En total se encontraron 14,4 kilos de esta droga de gran pureza, según la Policía, por lo que el sospechoso fue trasladado al juzgado de guardia de El Prat y se ordenó su ingreso en prisión por un delito de tráfico de drogas.

La Policía Nacional recuerda a los viajeros varias recomendaciones para evitar convertirse en 'mulas' durante sus viajes por diversos países como: "No factures a tu nombre equipajes de personas desconocidas", "No confíes el transporte de tus maletas a personas que no estén debidamente acreditadas" o "No pierdas de vista tu equipaje".