Presunto accidente
Un cazador mata a otro de un disparo en un coto de Cervera
El Periódico
Un cazador ha muerto este lunes de un disparo de otro compañero en un coto de caza entre Cervera y Les Oluges (Lleida), según los Mossos d'Esquadra, que han detenido al autor del disparo.
La policía catalana ha abierto una investigación por presunto homicidio imprudente con la hipótesis de que la muerte ha sido un accidente de caza. Según los Mossos d'Esquadra, el accidente se ha producido sobre las 10 horas, cuando el cazador estaba manipulando su escopeta y se le ha disparado.
Efectivos policiales se han desplazado a la zona para el levantamiento del cadáver.
