Organización criminal
Siete detenidos en Barcelona por favorecer la inmigración irregular con empadronamientos falsos y parejas ficticias
El grupo, indica, captaba migrantes en situación de vulnerabilidad, a los que conseguían empadronamientos en territorio español y otros países europeos y parejas de hecho ficticias a cambio de importantes cantidades de dinero
Siete personas han sido detenidas en Barcelona, Castelldefels y Badalona, ambas en el área metropolitana barcelonesa, por favorecer la inmigración irregular con parejas de hecho ficticias y empadronamientos falsos para conseguir permisos de residencia a extranjeros en España y en otros países del territorio Schengen.
La Guardia Civil ha informado este domingo en un comunicado de que los siete detenidos y otras diez personas investigadas por este caso conformaban una organización criminal que cobraba hasta 15.000 euros por cada expediente que tramitaba.
A todos se les atribuyen los delitos de pertenencia a organización criminal, favorecimiento de la inmigración irregular, falsedad documental, usurpación de estado civil y blanqueo de capitales.
La Guardia Civil explica que la investigación de este caso comenzó tras detectarse a finales del pasado año un aumento importante del número de parejas de hecho con sospechas de irregularidad en la provincia de Barcelona.
Empadronamientos también en Europa
El grupo, indica, captaba migrantes en situación de vulnerabilidad, a los que conseguían empadronamientos en territorio español y otros países europeos y parejas de hecho ficticias a cambio de importantes cantidades de dinero, que podían llegar a los 15.000 euros por expediente tramitado.
Los miembros del grupo falsificaban documentos o usurpaban la identidad de mujeres residentes en España, a las que se manipulaba para realizar empadronamientos falsos.
La organización se encargaba de alojar a los migrantes en situación irregular en lugares insalubres, una acción, precisa la Guardia Civil en su comunicado, que "exponía a los extranjeros en una situación de extrema precariedad".
El grupo lograba con sus acciones regularizar extranjeros extracomunitarios en España y en otros países del territorio Schengen, como Alemania, Francia o Bélgica.
Esta operación, denominada 'Retorncat', ha estado dirigida por el Juzgado de Instrucción número 12 de Barcelona.
