Sucesos
Muere un hombre al precipitarse en un camino de montaña en Sant Miquel del Fai
Bombers recibió el aviso a las 9.32 horas de la mañana de este domingo tras ser alertados a través del teléfono de emergencias 112
Un hombre ha muerto este domingo tras precipitarse en un camino de montaña en Sant Miquel del Fai, en el término municipal de Bigues i Riells (Barcelona), según han confirmado a Europa Press fuentes de los Mossos d'Esquadra y Bombers de la Generalitat.
Bombers ha recibido el aviso a las 9.32 horas de la mañana de este domingo, tras ser alertados a través del teléfono de emergencias 112, y se han desplazado con un helicóptero y efectivos del GRAE, aunque a su llegada el hombre ya había muerto.
Los Mossos d'Esquadra se han hecho cargo de la investigación para esclarecer los hechos.
- Ojo con los detergentes de lavavajillas: los pediatras alertan de su relación con la salud intestinal y el aumento de alergias en niños
- Un juzgado concede una incapacidad para trabajar a una mujer de 80 años con enfermedad renal crónica
- Un profesor de instituto en Catalunya cobra 2.713 euros brutos, 521 euros menos que en el País Vasco
- Varias comarcas catalanas bajo aviso meteorológico ante la previsión de lluvias intensas para la próxima madrugada
- ¿Qué es la calima que ha provocado que el cielo esté marrón rojizo este viernes en Barcelona?
- De rovellons a carlets: guía infalible para identificar las 6 setas comestibles más buscadas en Catalunya
- En el pueblo manchego que se niega a cambiar su nombre franquista: 'Aquí a la gente le dio trabajo y casa
- El agujero de la escuela inclusiva: Catalunya tiene 130.000 escolares con altas capacidades sin identificar