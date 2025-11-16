Muere un hombre al precipitarse en un camino de montaña en Sant Miquel del Fai

Un hombre ha muerto este domingo tras precipitarse en un camino de montaña en Sant Miquel del Fai, en el término municipal de Bigues i Riells (Barcelona), según han confirmado a Europa Press fuentes de los Mossos d'Esquadra y Bombers de la Generalitat.

Bombers ha recibido el aviso a las 9.32 horas de la mañana de este domingo, tras ser alertados a través del teléfono de emergencias 112, y se han desplazado con un helicóptero y efectivos del GRAE, aunque a su llegada el hombre ya había muerto.

Los Mossos d'Esquadra se han hecho cargo de la investigación para esclarecer los hechos.