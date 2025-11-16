Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sucesos

Muere un hombre al precipitarse en un camino de montaña en Sant Miquel del Fai

Bombers recibió el aviso a las 9.32 horas de la mañana de este domingo tras ser alertados a través del teléfono de emergencias 112

Archivo - Vehículo de Bombers de la Generalitat.

Archivo - Vehículo de Bombers de la Generalitat. / BOMBERS DE LA GENERALITAT - Archivo

Europa Press

Europa Press

Un hombre ha muerto este domingo tras precipitarse en un camino de montaña en Sant Miquel del Fai, en el término municipal de Bigues i Riells (Barcelona), según han confirmado a Europa Press fuentes de los Mossos d'Esquadra y Bombers de la Generalitat.

Bombers ha recibido el aviso a las 9.32 horas de la mañana de este domingo, tras ser alertados a través del teléfono de emergencias 112, y se han desplazado con un helicóptero y efectivos del GRAE, aunque a su llegada el hombre ya había muerto.

Los Mossos d'Esquadra se han hecho cargo de la investigación para esclarecer los hechos.

