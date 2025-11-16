Interior buscará un pacto para endurecer las penas por accidentes de tráfico

La consellera de Interior, Núria Parlon, ha asegurado este domingo que su departamento trabajará para conseguir un pacto político y social que permita endurecer las penas a imponer a los causantes de accidentes de tráfico y lograr "una justicia reparativa" con las víctimas de los siniestros.

Parlon se ha sumado así a la petición hecha este domingo por asociaciones que agrupan a víctimas de accidentes con el objetivo de que la justicia les repare. En el manifiesto que han leído en Barcelona, en un acto en recuerdo a los heridos y fallecidos en siniestros viarios coincidiendo con la celebración del Día Mundial de las Víctimas de Tráfico, han pedido "un cambio necesario" en la legislación para conseguir que la justicia les "repare".

Las víctimas reclaman, en este sentido, que el Código Penal recoja explícitamente el delito de accidente de tráfico y que se elimine el término "imprudente" del delito de homicidio, con el que se acusa a los que han provocado un siniestro mortal. "Lo que es un delito se debe decir como tal", sostienen.

Han reclamado, además, que los grupos del Congreso aceleren los trabajos para modificar la norma para penar la conducción si se ha consumido algo de alcohol, aunque sea poco, para lograr "una conducción 0,0". "No queremos pésames, queremos decisiones valientes", han dicho.

Cambios legislativos

La consellera ha indicado que trabajará para conseguir ese pacto porque, detrás del error que provoca un accidente, no solo hay una equivocación, hay también "vidas rotas". Debe ser un pacto, ha precisado, que propicie "los cambios legislativos necesarios" para reparar a las víctimas.

Parlon ha adelantado también que seguirán trabajando para colocar más radares de control de velocidad porque estos aparatos, ha argumentado, no tienen solo un fin sancionador, sino que mejoran la seguridad vial.

Ha apelado, en este sentido, a la "responsabilidad individual", ya que conducir es, en realidad, manejar "una máquina de matar" y se ha preguntado qué pasa en este tiempo en el que los coches tienen cada vez más medios para una conducción segura pero no se logra reducir el número de víctimas.

"Llevamos un año malo en las carreteras", ha afirmado Parlon, quien ha lamentado "las noticias muy tristes" que llegan a su departamento sobre vidas truncadas como consecuencia de los accidentes.

El teniente de alcalde de Seguridad del Ayuntamiento de Barcelona, Albert Batlle, ha manifestado también en el acto el compromiso de seguir trabajando con otras administraciones y con las asociaciones de víctimas para mejorar la seguridad vial.

El acto de hoy se celebra desde hace año cada tercer domingo de noviembre, jornada que la ONU declaró en 2004 como Día Mundial de los Accidentes de Tráfico.

En el mismo se ha agradecido también el trabajo de los servicios de emergencias y cuerpos policiales, cuyos efectivos, han dicho, "son los primeros" en llegar al lugar del accidente.