Dos policías nacionales rescatan en Málaga a un sintecho que dos hombres han arrojado al mar tras robarle

Agentes de la Policía Nacional han rescatado este sábado a un hombre que se estaba ahogando frente al espigón de la Virgen del Carmen, estructura que limita las playas de La Malagueta y La Caleta. Una vez a salvo, la víctima ha explicado que estaba durmiendo en la escollera cuando dos individuos lo han asaltado para robarle y lo han arrojado desde las rocas a un punto donde ya no se hace pie. Fuentes policiales han informado a La Opinión de Málaga que se iniciará la correspondiente investigación para identificar y localizar a los agresores.

Los hechos han ocurrido sobre las 7.30 horas de la mañana de este sábado, cuando varios testigos que había en la zona han visto a un varón en el mar que apenas podía mantenerse a flote y pedía auxilio. Tras dar la voz de alarma, una patrulla de la Policía Nacional ha sido la primera en llegar y los dos agentes no han dudado en introducirse en el agua con sus kits de salvamento acuático. Han nadado hacia la víctima, que inicialmente se encontraba a más de cien metros de la línea de costa, y tras varios minutos de tensión han conseguido poner a salvo al hombre a la altura del chiringuito El Cachalote. Ya en tierra, la víctima, extranjero de 43 años, ha explicado que dos individuos que le han asaltado para robarle las pertenencias mientras dormía en el espigón lo han arrojado al mar.

Investigación abierta

Además, la víctima ha asegurado que apenas sabe nadar y la poca luz que había a esa hora de la mañana le impedía orientarse hacia la costa. Una ambulancia lo ha atendido por hipotermia leve, pero tanto el hombre como los agentes se encuentran bien. Las fuentes han añadido que se están haciendo gestiones para alojar a la víctima y que se va a iniciar una investigación con el propósito de identificar y localizar a los autores del asalto.