Seguridad vial
Investigada una conductora por circular a 175 km/h en una vía limitada a 80 km/h
Investigado un conductor que fue sorprendido circulando a 214 km/h en un tramo limitado a 90
La Guardia Civil de Baleares investiga a una mujer de 52 años residente en Mallorca como presunta autora de un delito contra la seguridad vial, al circular con su coche a 175 km/h en una carretera limitada a 80 km/h.
Los hechos ocurrieron el pasado día 12 de noviembre, cuando la conductora de un todoterreno que circulaba por la carretera Ma-13 en sentido Alcudia, fue captada por el vehículo radar de la Guardia Civil y parada por los agentes de Tráfico, ya que comprobaron que alcanzaba el umbral del delito penal al superar en más de 80 km/h la velocidad máxima permitida, lo que duplicaba el límite establecido en el tramo en el que circulaba.
En un comunicado, el Instituto Armado ha indicado que este tipo de conductas pone en grave riesgo no solo al infractor, sino al resto de usuarios de la vía y, de acuerdo con el Código Penal, pueden conllevar penas de prisión de tres a seis meses, multa de seis a 12 meses, trabajos a beneficio de la comunidad de 31 a 90 días y la retirada del permiso de conducir de uno a cuatro años.
La Guardia Civil recuerda la importancia de respetar los límites establecidos y resalta que la velocidad excesiva es uno de los principales factores de siniestralidad de la vía.
