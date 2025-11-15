Sucesos
En estado grave una menor que ha sido rescatada en el mar frente a Lloret (Girona)
Una niña de nacionalidad extranjera se encuentra en estado grave tras ser rescatada esta mañana del mar frente al litoral de Lloret de Mar (Girona), han informado a EFE fuentes de los Bombers de la Generalitat.
El suceso ha tenido lugar sobre las once y media de la mañana en la costa de Lloret, donde la niña, que se encontraba con otras menores extranjeras junto al mar, se ha lanzado al agua.
El mal estado de la mar y las corrientes que hay hoy en la zona han arrastrado entonces a la menor, que ha quedado alejada de la línea de playa.
Avisados del suceso los servicios de emergencias, agentes de la Policía Local y de los Bombers de la Generalitat se han lanzado al agua para socorrerla.
Finalmente, los agentes han podido recuperar a la menor, que se encontraba en parada cardiorrespiratoria.
Sanitarios del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) han atendido en tierra a la niña, que posteriormente ha sido evacuada a un hospital.
