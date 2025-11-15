Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En la montaña del Palomaret

Fallece un hombre de 44 años tras caer en parapente en Alicante

Un helicóptero de rescate localizó el cuerpo en una de las laderas de la montaña, con el paracaídas abierto

Imagen del parapente facilitada por el Consorcio provincial de Bomberos de Alicante.

Imagen del parapente facilitada por el Consorcio provincial de Bomberos de Alicante.

Alejandro Ruiz

Alicante
Un hombre natural de Valencia, de 44 años, ha fallecido este sábado 15 de noviembre en Petrer, después de sufrir una caída mientras practicaba parapente en la zona de la montaña del Palomaret. Según ha informado el Consorcio provincial de Bomberos de Alicante, el aviso se recibió a las 12:52 horas, lo que activó de inmediato a los equipos de rescate.

Hasta el lugar se desplazaron un helicóptero de rescate y el Grupo Especial de Rescate (GER), que localizaron al varón en una de las laderas de la montaña. A su llegada al sitio, los efectivos comprobaron que el paracaídas se había abierto, pero también que el varón no presentaba movimientos.

Un instante de la intervención de los Bomberos.

Un instante de la intervención de los Bomberos.

Los bomberos han confirmado el fallecimiento del parapentista en el mismo punto del accidente. No se han registrado más heridos en el suceso, y su origen se desconoce por el momento. La intervención concluyó a las 15:30 horas.

