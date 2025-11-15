Sucesos
Una explosión en un piso de Oliana (Lleida) provoca un herido
Los Bomberos descartan que el gas sea la causa del incidente
Un hombre ha resultado herido y atendido por los servicios de emergencias después de producirse una explosión en un piso de la calle Amadeu Vives del municipio de Oliana (Lleida). Según los Bomberos, que han desplazado hasta seis dotaciones, las mediciones de gas realizadas en el interior han dado resultado negativo, por lo que se descarta que la explosión haya sido causada por gas.
El SEM ha enviado tres ambulancias al lugar de los hechos, y los Bomberos están evaluando posibles daños estructurales en el edificio que ha sufrido la explosión.
- Ojo con los detergentes de lavavajillas: los pediatras alertan de su relación con la salud intestinal y el aumento de alergias en niños
- Un profesor de instituto en Catalunya cobra 2.713 euros brutos, 521 euros menos que en el País Vasco
- ¿Qué es la calima que ha provocado que el cielo esté marrón rojizo este viernes en Barcelona?
- De rovellons a carlets: guía infalible para identificar las 6 setas comestibles más buscadas en Catalunya
- Expulsados de España 16 multirreincidentes por múltiples delitos cometidos en Catalunya
- Javier de Haro, psicólogo, sobre el falso mito de los abuelos: 'También enseñan y educan
- Los vídeos con los que los narcos andaluces vacilan en TikTok: '¿Quién manda en el mar?
- Condenados dos rusos por alquilar en Barcelona viviendas como pisos turísticos sin permiso de los dueños