Una explosión en un piso de Oliana (Lleida) provoca un herido

Un hombre ha resultado herido y atendido por los servicios de emergencias después de producirse una explosión en un piso de la calle Amadeu Vives del municipio de Oliana (Lleida). Según los Bomberos, que han desplazado hasta seis dotaciones, las mediciones de gas realizadas en el interior han dado resultado negativo, por lo que se descarta que la explosión haya sido causada por gas.

El SEM ha enviado tres ambulancias al lugar de los hechos, y los Bomberos están evaluando posibles daños estructurales en el edificio que ha sufrido la explosión.