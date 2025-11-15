Investigación
Detenidos dos jóvenes por agredir sexualmente a una mujer en Paterna (Valencia)
La víctima habría accedido a una vivienda abandonada y en ruinas para hacer sus necesidades y fue entonces cuando la forzaron
EP
Agentes de la Policía Nacional han detenido en Paterna (Valencia) a dos jóvenes de 21 y 28 años, como presuntos autores de un delito de agresión sexual con penetración a una mujer, según ha informado la Jefatura en un comunicado.
Los hechos ocurrieron el pasado día 4 sobre las 20.00 horas cuando los agentes fueron comisionados a una calle de Paterna, donde al parecer una mujer habría sido agredida sexualmente. Inmediatamente varias patrullas de Policia Nacional y Policía Local se trasladaron al lugar.
Una vez en el lugar, los agentes encontraron a una mujer tendida en un banco, sollozando, la cual les manifestó que había sido agredida sexualmente por dos varones unos momentos antes. Ante tales hechos, los agentes solicitaron la presencia de personal sanitario para su posterior traslado a un centro hospitalario, activándose el protocolo de atención integral sanitaria y judicial a víctimas de agresiones sexuales.
Al parecer, habría accedido a una vivienda abandonada y en ruinas próxima para hacer sus necesidades tras sentirse indispuesta, momento en que dos hombres aprovecharon la oscuridad y el lugar poco transitado para entrar tras ella. Una vez en el interior y tras obligarla a beber algún tipo de bebida alcohólica, uno la manoseó y sujetó por la cabeza mientras el otro la agredía sexualmente con penetración, saliendo ambos varones huyendo tras la agresión.
Ante los hechos ocurridos, se dio conocimiento a la UFAM de la Comisaría de Policía Nacional de Paterna, quien se hizo cargo de las investigaciones, pudiendo identificar y detener rápidamente a los dos presuntos agresores sexuales. Finamente los arrestados, uno con antecedentes y en situación irregular en España, han pasado a disposición judicial, decretándose el ingreso en prisión de ambos, según las mismas fuentes.
Suscríbete para seguir leyendo
- Ojo con los detergentes de lavavajillas: los pediatras alertan de su relación con la salud intestinal y el aumento de alergias en niños
- Un profesor de instituto en Catalunya cobra 2.713 euros brutos, 521 euros menos que en el País Vasco
- Un muerto y un herido grave en un accidente con tres camiones implicados que corta la AP-7 an L'Aldea (Tarragona)
- Condenados dos rusos por alquilar en Barcelona viviendas como pisos turísticos sin permiso de los dueños
- Superestafa inmobiliaria en Catalunya: el juicio con 128 víctimas empezará en febrero
- Un estudio confirma que el ejercicio físico también puede cambiar la vida a personas centenarias: 'Nunca es tarde para comenzar a entrenar
- De rovellons a carlets: guía infalible para identificar las 6 setas comestibles más buscadas en Catalunya
- Así interpreta un experto de Harvard la primera señal de radio del 3I/ATLAS detectada desde la Tierra