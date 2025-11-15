Detenido en Terrassa un hombre por robar 37.000 euros en una empresa de Cervera (Lleida)

Un hombre de 62 años ha sido detenido por los Mossos en Terrassa (Barcelona) como posible autor del robo cometido el mismo día en una empresa de Cervera (Lleida), de la que sustrajo un maletín con más de 37.000 euros.

Fuentes de los Mossos han informado a EFE de que el suceso tuvo lugar el pasado miércoles, cuando pasadas las tres de la tarde se produjo el hurto de un maletín con ese dinero en la sede de una empresa ubicada en la avenida del Mil.lenari de Cervera.

La policía catalana abrió entonces una investigación y conoció la matrícula del vehículo con el que el ladrón había huido del lugar.

Sobre las cinco de la tarde, una dotación de los Mossos localizó el coche con el sospechoso dentro del vehículo en la calle Sant Cosme de Terrassa.

En la inspección del coche descubrieron una tapa en la parte trasera del vehículo con la que se accedía a un doble fondo, en el que había una bolsa con los más de 37.000 euros robados en Cervera.

El hombre fue arrestado y pasó a disposición judicial al día siguiente en el juzgado de guardia de Cervera.