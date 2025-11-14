Sucesos
Seis kilos de cocaína, una pistola y un detenido en una operación contra la venta de droga en Galicia
La Policía Nacional indica que la aparición de armas «es algo habitual en las últimas operaciones policiales en la comarca de O Salnés»
Lucía Romero
Seis kilos de cocaína, 27 de hachís y ocho de marihuana; un arma de fuego y un detenido es el balance de la operación «Logan» desarrollada por la Policía Nacional y que ha permitido desarticular un «importante» punto de distribución de droga a media escala en Cambados (Pontevedra).
En concreto, la investigación ha sido desarrollada por el Grupo II de la Udyco de Pontevedra y se inició hace algún tiempo.
Agentes pertenecientes esta unidad averiguaron que un vecino de Cambados se estaría dedicando a la distribución de importantes cantidades de cocaína, hachís y marihuana a pequeños narcotraficantes que «a su vez revendían a consumidores y otros vendedores, con las consiguientes molestias a los vecinos de la zona».
A lo largo de estas semanas, los investigadores efectuaron una serie de vigilancias que culminaron en la mañana del pasado día 7 de noviembre con la detención del implicado y el registro de su domicilio.
En el registro, los agentes se han incautado de seis kilos de cocaína, 27 kilos de hachís y 8 kilos de marihuana una pistola municionada y lista para disparar, dinero, una báscula de precisión, una máquina de envasar al vacío y diversa documentación.
«Este operativo contra el tráfico de drogas en la provincia llevado a cabo por la Policía Nacional es una respuesta más a las demandas de los vecinos», añade la investigación en un comunicado.
