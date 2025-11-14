Desaparecido desde el jueves
Un preso de Puig de les Basses se fuga de los Mossos tras salir del hospital de Figueres
La policía busca al detenido, de 20 años de edad, desde el jueves por la tarde
Catalunya instalará inhibidores de móvil en las cárceles y creará más plazas para reclusos
Eva Batlle
Un preso de la cárcel Puig de les Basses (Girona ) se fugó este jueves por la tarde mientras salía de una visita al hospital de Figueres.
El hombre, de unos 20 años, que estaba en el centro penitenciario por delitos contra el patrimonio, salió del hospital tras la visita médica hacia las siete y cuarenta y cinco. Cuando se encontraba en el aparcamiento del centro sanitario y los agentes intentaban meterlo en el coche, echó a correr y logró escapar de los Mossos d’Esquadra.
Los agentes intentaron interceptarlo, pero no lo lograron. Varias patrullas recorrieron la ciudad para intentar localizarlo, pero hasta ahora sin éxito. Los Mossos confirman que no han podido encontrarlo y que están llevando a cabo gestiones para dar con su paradero. También señalan que no se trata de un delincuente peligroso.
Suscríbete para seguir leyendo
- Ojo con los detergentes de lavavajillas: los pediatras alertan de su relación con la salud intestinal y el aumento de alergias en niños
- Un profesor de instituto en Catalunya cobra 2.713 euros brutos, 521 euros menos que en el País Vasco
- Un muerto y un herido grave en un accidente con tres camiones implicados que corta la AP-7 an L'Aldea (Tarragona)
- Condenados dos rusos por alquilar en Barcelona viviendas como pisos turísticos sin permiso de los dueños
- Superestafa inmobiliaria en Catalunya: el juicio con 128 víctimas empezará en febrero
- Un estudio confirma que el ejercicio físico también puede cambiar la vida a personas centenarias: 'Nunca es tarde para comenzar a entrenar
- De rovellons a carlets: guía infalible para identificar las 6 setas comestibles más buscadas en Catalunya
- Así interpreta un experto de Harvard la primera señal de radio del 3I/ATLAS detectada desde la Tierra