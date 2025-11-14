Un preso de Puig de les Basses se fuga de los Mossos tras salir del hospital de Figueres

Un preso de la cárcel Puig de les Basses (Girona ) se fugó este jueves por la tarde mientras salía de una visita al hospital de Figueres.

El hombre, de unos 20 años, que estaba en el centro penitenciario por delitos contra el patrimonio, salió del hospital tras la visita médica hacia las siete y cuarenta y cinco. Cuando se encontraba en el aparcamiento del centro sanitario y los agentes intentaban meterlo en el coche, echó a correr y logró escapar de los Mossos d’Esquadra.

Los agentes intentaron interceptarlo, pero no lo lograron. Varias patrullas recorrieron la ciudad para intentar localizarlo, pero hasta ahora sin éxito. Los Mossos confirman que no han podido encontrarlo y que están llevando a cabo gestiones para dar con su paradero. También señalan que no se trata de un delincuente peligroso.