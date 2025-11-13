Futura sede de la Ryder Cup
Robo en un conocido club de golf: dos furgonetas reventadas y más de 13.000 euros desaparecidos entre dinero en efectivo y aparatos electrónicos de gran valor
Localizaron pasaportes y alguna bolsa vacía en un descampado de Vidreres gracias a los sistemas de geolocalización y los Mossos buscan a los asaltantes
Seis agentes de la Guardia Urbana de Barcelona investigarán a delincuentes multirreincidentes bajo órdenes de la Fiscalía
Detenida en Santa Coloma una violenta pareja de ladrones que asaltaba a ancianos mediante el "hurto cariñoso"
Eva Batlle
Diversos vehículos de una empresa dedicada a organizar salidas en bicicleta para grupos fueron objeto de un robo el día 12 de octubre en el Golf Camiral, antes conocido como PGA de Caldes de Malavella. El grupo había ido a comer al restaurante situado en la plaza del Club y, al salir, hacia las tres y media de la tarde, se encontraron con que las dos furgonetas con las que habían viajado estaban reventadas y que se hallaban estacionadas en el aparcamiento de la Casa Club, en el centro neurálgico del complejo deportivo.
Según consta en la denuncia, uno de los vehículos presentaba la luna del conductor rota, la puerta lateral dañada y varios golpes en la carrocería, mientras que el otro tenía el sistema de alarma averiado y la cerradura forzada. Los responsables comprobaron que alguien había sustraído dinero y numerosos aparatos electrónicos.
Del interior desaparecieron portátiles, iPads, iPhones, AirPods y dinero en efectivo. El valor aproximado de los aparatos electrónicos sustraídos supera los 10.000 euros, mientras que el efectivo ascendía a casi 3.800 euros, entre euros y diversas divisas extranjeras.
A raíz del robo, los afectados avisaron a la policía, y hasta el lugar también se desplazaron los vigilantes privados de las instalaciones del Golf. No obstante, explican que no pudieron visionar las imágenes de las cámaras de seguridad porque les informaron de que no sería posible hasta el día siguiente. Según denuncian, este hecho retrasó la posibilidad de identificar a los ladrones y seguirles el rastro.
Geolocalización de los aparatos
Al lugar se personaron agentes de la Policía Local de Caldes de Malavella, mientras que los Mossos d’Esquadra también fueron alertados. La zona dispone de cámaras de videovigilancia, y algunos de los objetos sustraídos pudieron ser localizados gracias a los dispositivos de geolocalización de algunos aparatos electrónicos.
Gracias a esta tecnología, las víctimas pudieron detectar la ubicación de algunos de los objetos robados. Acompañados por los Mossos, llegaron hasta un descampado próximo a la comisaría de la Policía Local de Vidreres, donde encontraron pasaportes y algunas bolsas vacías, pero ninguno de los aparatos electrónicos ni el dinero sustraído.
Los autores del robo aún no han sido identificados, y la investigación continúa abierta a cargo dels Mossos d’Esquadra de la comisaría de Santa Coloma de Farners.
Los afectados lamentan que, desde el Golf, nadie se haya disculpado con los clientes, mayoritariamente ciclistas extranjeros, y denuncian el trato recibido tras los hechos. También aseguran que "el Golf Camiral es uno de los lugares con más seguridad de Girona y tiene justamente un problema con este tema y más si se tiene en cuenta que será sede de la Ryder Cup en 2031, que recibirá a prensa internacional y espectadores con un importante poder adquisitivo", afirman.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un muerto y un herido grave en un accidente con tres camiones implicados que corta la AP-7 an L'Aldea (Tarragona)
- Condenados dos rusos por alquilar en Barcelona viviendas como pisos turísticos sin permiso de los dueños
- Superestafa inmobiliaria en Catalunya: el juicio con 128 víctimas empezará en febrero
- Familias de la escuela Milagros Consarnau de L'Hospitalet: 'No podemos esperar más, la escuela se cae a pedazos
- Así interpreta un experto de Harvard la primera señal de radio del 3I/ATLAS detectada desde la Tierra
- Me violó más de treinta veces...': así desveló una niña de 11 años cómo su abuelastro las agredía a ella y a sus hermanas
- No hay restos de Ana Echaguibel en el jersey de Helena Jubany y la familia centra su acusación en Laiglesia y Jiménez
- Los Mossos desarticulan en Rubí y Manresa una banda de estafadores inmobiliarios