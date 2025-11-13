Robo en un conocido club de golf: dos furgonetas reventadas y más de 13.000 euros desaparecidos entre dinero en efectivo y aparatos electrónicos de gran valor

Diversos vehículos de una empresa dedicada a organizar salidas en bicicleta para grupos fueron objeto de un robo el día 12 de octubre en el Golf Camiral, antes conocido como PGA de Caldes de Malavella. El grupo había ido a comer al restaurante situado en la plaza del Club y, al salir, hacia las tres y media de la tarde, se encontraron con que las dos furgonetas con las que habían viajado estaban reventadas y que se hallaban estacionadas en el aparcamiento de la Casa Club, en el centro neurálgico del complejo deportivo.

Según consta en la denuncia, uno de los vehículos presentaba la luna del conductor rota, la puerta lateral dañada y varios golpes en la carrocería, mientras que el otro tenía el sistema de alarma averiado y la cerradura forzada. Los responsables comprobaron que alguien había sustraído dinero y numerosos aparatos electrónicos.

Del interior desaparecieron portátiles, iPads, iPhones, AirPods y dinero en efectivo. El valor aproximado de los aparatos electrónicos sustraídos supera los 10.000 euros, mientras que el efectivo ascendía a casi 3.800 euros, entre euros y diversas divisas extranjeras.

A raíz del robo, los afectados avisaron a la policía, y hasta el lugar también se desplazaron los vigilantes privados de las instalaciones del Golf. No obstante, explican que no pudieron visionar las imágenes de las cámaras de seguridad porque les informaron de que no sería posible hasta el día siguiente. Según denuncian, este hecho retrasó la posibilidad de identificar a los ladrones y seguirles el rastro.

Uno de los vehículos con un agujero después de los golpes que dieron los ladrones para robar en su interior en el Golf de Caldes. / DdG

Geolocalización de los aparatos

Al lugar se personaron agentes de la Policía Local de Caldes de Malavella, mientras que los Mossos d’Esquadra también fueron alertados. La zona dispone de cámaras de videovigilancia, y algunos de los objetos sustraídos pudieron ser localizados gracias a los dispositivos de geolocalización de algunos aparatos electrónicos.

Gracias a esta tecnología, las víctimas pudieron detectar la ubicación de algunos de los objetos robados. Acompañados por los Mossos, llegaron hasta un descampado próximo a la comisaría de la Policía Local de Vidreres, donde encontraron pasaportes y algunas bolsas vacías, pero ninguno de los aparatos electrónicos ni el dinero sustraído.

Los autores del robo aún no han sido identificados, y la investigación continúa abierta a cargo dels Mossos d’Esquadra de la comisaría de Santa Coloma de Farners.

Los afectados lamentan que, desde el Golf, nadie se haya disculpado con los clientes, mayoritariamente ciclistas extranjeros, y denuncian el trato recibido tras los hechos. También aseguran que "el Golf Camiral es uno de los lugares con más seguridad de Girona y tiene justamente un problema con este tema y más si se tiene en cuenta que será sede de la Ryder Cup en 2031, que recibirá a prensa internacional y espectadores con un importante poder adquisitivo", afirman.