Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tragedia

Muere un niño de dos años atragantado en Valencia

El pequeño ingirió, al parecer, un anacardo que le ofreció otro niño de más edad y falleció horas más tarde en el hospital

Una ambulancia del SAMU, en una imagen de archivo.

Una ambulancia del SAMU, en una imagen de archivo.

Teresa Domínguez

Valencia
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Un niño de dos años ha muerto atragantado en Valencia. Los hechos ocurrieron el pasado martes 11 de noviembre en un parque del barrio de Campanar sobre las 17 horas, cuando otro niño de más edad le ofreció, al parecer, un anacardo y se atragantó.

Traslado al hospital

Los servicios médicos del SAMU se desplazaron hasta el lugar tras ser requeridos por las Emergencia del 112 y le efectuaron las maniobras de reanimación cardiopulmonar como primero auxilio y los trasladaron a la unidad de pediatría del hospital la Fe de València, donde una hora más, antes de las 19 horas, determinaron su fallecimiento.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un muerto y un herido grave en un accidente con tres camiones implicados que corta la AP-7 an L'Aldea (Tarragona)
  2. Condenados dos rusos por alquilar en Barcelona viviendas como pisos turísticos sin permiso de los dueños
  3. Superestafa inmobiliaria en Catalunya: el juicio con 128 víctimas empezará en febrero
  4. Familias de la escuela Milagros Consarnau de L'Hospitalet: 'No podemos esperar más, la escuela se cae a pedazos
  5. Así interpreta un experto de Harvard la primera señal de radio del 3I/ATLAS detectada desde la Tierra
  6. Me violó más de treinta veces...': así desveló una niña de 11 años cómo su abuelastro las agredía a ella y a sus hermanas
  7. No hay restos de Ana Echaguibel en el jersey de Helena Jubany y la familia centra su acusación en Laiglesia y Jiménez
  8. Los Mossos desarticulan en Rubí y Manresa una banda de estafadores inmobiliarios

Detenidos dos hombres en Tarragona por transportar 170 paquetes de hachís preparados para esconder dentro del organismo

Detenidos dos hombres en Tarragona por transportar 170 paquetes de hachís preparados para esconder dentro del organismo

Convierten una manzana de la Sareb en una 'oficina' de venta de cocaína y okupación al mejor postor

Convierten una manzana de la Sareb en una 'oficina' de venta de cocaína y okupación al mejor postor

Muere un niño de dos años atragantado en Valencia

Muere un niño de dos años atragantado en Valencia

Detenida en Santa Coloma una violenta pareja de ladrones que asaltaba a ancianos mediante el "hurto cariñoso"

Detenida en Santa Coloma una violenta pareja de ladrones que asaltaba a ancianos mediante el "hurto cariñoso"

Las tres menores implicadas en el caso de Sandra Peña declararán el próximo lunes ante la Fiscalía

Las pesadillas de la asesina, la cinta americana y las huellas, claves del crimen del Lago de Sanabria

"El intento de secuestro de la niña no ocurrió fuera del colegio, fue dentro", insiste la familia de la menor a la que intentaron raptar en Murcia

¿Quién dejó en coma a plena luz del día al policía nacional de Vinalesa? Nadie vio nada

¿Quién dejó en coma a plena luz del día al policía nacional de Vinalesa? Nadie vio nada