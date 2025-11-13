En Menorca
Monedas de oro valoradas en 30.000 euros: la colección rescatada en una operación policial
Los investigadores han arrestado a tres personas, entre ellas dos octogenarios, por la sustracción
Miles de euros a cambio de esta moneda
Agentes de la Policía Nacional de Maó han detenido a tres personas, entre ellas dos octogenarios, por la sustracción de una colección de monedas de oro valoradas, según su propietario, en casi 30.000 euros.
Agentes del Grupo de Policía Judicial de la Policía Nacional iniciaron una investigación a comienzos de año, cuando un coleccionista echó en falta determinadas monedas de oro, que había olvidado en una vivienda que tuvo alquilada en el centro de Maó en el año 2023.
Desde entonces los agentes llevaron a cabo una investigación en la que se ha logrado la detención de tres personas, dos de ellas octogenarias, como presuntos autores de la sustracción.
Las personas investigadas consiguieron apoderarse de la mayoría de las monedas que fueron vendidas a terceros en Maó y en Ferreries, donde los agentes consiguieron recuperarlas.
Las monedas robadas y recuperadas en su mayoría, son dos monedas de oro sudafricanas, siete monedas de oro históricas de EEUU y 28 monedas mexicanas, también históricas y de oro.
La investigación policial sigue abierta para el total esclarecimiento de los hechos, no descartándose nuevas detenciones.
- Un muerto y un herido grave en un accidente con tres camiones implicados que corta la AP-7 an L'Aldea (Tarragona)
- Condenados dos rusos por alquilar en Barcelona viviendas como pisos turísticos sin permiso de los dueños
- Superestafa inmobiliaria en Catalunya: el juicio con 128 víctimas empezará en febrero
- Familias de la escuela Milagros Consarnau de L'Hospitalet: 'No podemos esperar más, la escuela se cae a pedazos
- Así interpreta un experto de Harvard la primera señal de radio del 3I/ATLAS detectada desde la Tierra
- Me violó más de treinta veces...': así desveló una niña de 11 años cómo su abuelastro las agredía a ella y a sus hermanas
- No hay restos de Ana Echaguibel en el jersey de Helena Jubany y la familia centra su acusación en Laiglesia y Jiménez
- Los Mossos desarticulan en Rubí y Manresa una banda de estafadores inmobiliarios