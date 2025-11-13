Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Monedas de oro valoradas en 30.000 euros: la colección rescatada en una operación policial

Los investigadores han arrestado a tres personas, entre ellas dos octogenarios, por la sustracción

Las monedas recuperadas por la Policía en Menorca.

Las monedas recuperadas por la Policía en Menorca. / CNP

Agentes de la Policía Nacional de Maó han detenido a tres personas, entre ellas dos octogenarios, por la sustracción de una colección de monedas de oro valoradas, según su propietario, en casi 30.000 euros.

Agentes del Grupo de Policía Judicial de la Policía Nacional iniciaron una investigación a comienzos de año, cuando un coleccionista echó en falta determinadas monedas de oro, que había olvidado en una vivienda que tuvo alquilada en el centro de Maó en el año 2023.

Desde entonces los agentes llevaron a cabo una investigación en la que se ha logrado la detención de tres personas, dos de ellas octogenarias, como presuntos autores de la sustracción.

Las personas investigadas consiguieron apoderarse de la mayoría de las monedas que fueron vendidas a terceros en Maó y en Ferreries, donde los agentes consiguieron recuperarlas.

Las monedas robadas y recuperadas en su mayoría, son dos monedas de oro sudafricanas, siete monedas de oro históricas de EEUU y 28 monedas mexicanas, también históricas y de oro.

La investigación policial sigue abierta para el total esclarecimiento de los hechos, no descartándose nuevas detenciones.

