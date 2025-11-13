Ciberseguridad empresarial
Facturas falsas y suplantación de identidad: la ciberestafa que pone en jaque a proveedores y subcontratistas
La Agència de Ciberseguretat de Catalunya alerta sobre un incremento de ataques que buscan engañar a empresas para obtener pagos fraudulentos
Estafa con Decathlon: los Mossos lanzan una seria alerta
Vídeos falsos que suplantan tu imagen y voz: la IA impulsa la nueva generación de ciberestafas
Lola Gutiérrez
La Agència de Ciberseguretat de Catalunya ha alertado de un notable aumento de estafas dirigidas a empresas que trabajan con otros proveedores o que subcontratan servicios.
Según el organismo, los ciberdelincuentes están utilizando una nueva modalidad de fraude basada en la suplantación de identidad de empresas con las que las víctimas mantienen relaciones comerciales habituales.
Correos falsos
El método de engaño comienza con el envío de correos electrónicos desde direcciones muy parecidas a las reales, en los que los atacantes se hacen pasar por representantes de la empresa proveedora.
En una primera fase, los estafadores contactan con la víctima alegando haber perdido documentación relacionada con los servicios que prestan. De esta manera, consiguen obtener información legítima sobre la actividad de la empresa.
Facturas falsas
Una vez ganada la confianza, envían facturas o documentos financieros falsificados, solicitando realizar un pago a una cuenta bancaria distinta de la habitual. Si la empresa realiza la transferencia, el dinero termina directamente en manos de los ciberdelincuentes. Este tipo de fraude se conoce como ataque al correo electrónico empresarial.
Empresas subcontratadas
La Agencia también ha detectado casos similares relacionados con la administración pública, especialmente en empresas que han ganado concursos públicos.
En estos ataques, los delincuentes se hacen pasar por organismos oficiales y exigen transferencias adicionales bajo supuestos trámites o requisitos legales.
Ante el aumento de este tipo de incidentes, la Agència de Ciberseguretat de Catalunya aconseja mantener la máxima precaución, verificar la identidad de los remitentes, revisar cuidadosamente las direcciones de correo electrónico y confirmar cualquier solicitud de pago a través de canales oficiales o mediante contacto telefónico directo con los Mossos d’Esquadra, en caso de querer presentar una denuncia.
- Un muerto y un herido grave en un accidente con tres camiones implicados que corta la AP-7 an L'Aldea (Tarragona)
- Condenados dos rusos por alquilar en Barcelona viviendas como pisos turísticos sin permiso de los dueños
- Superestafa inmobiliaria en Catalunya: el juicio con 128 víctimas empezará en febrero
- Familias de la escuela Milagros Consarnau de L'Hospitalet: 'No podemos esperar más, la escuela se cae a pedazos
- Así interpreta un experto de Harvard la primera señal de radio del 3I/ATLAS detectada desde la Tierra
- Me violó más de treinta veces...': así desveló una niña de 11 años cómo su abuelastro las agredía a ella y a sus hermanas
- No hay restos de Ana Echaguibel en el jersey de Helena Jubany y la familia centra su acusación en Laiglesia y Jiménez
- Los Mossos desarticulan en Rubí y Manresa una banda de estafadores inmobiliarios