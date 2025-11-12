Violada y retenida en contra de su voluntad más de dos horas en Manresa: la Fiscalía pide 21 años de prisión para el acusado

La Fiscalía pide 21 años de prisión para un hombre que violó, robó y retuvo en contra de su voluntad a una mujer en Manresa. Los hechos tuvieron lugar una madrugada de noviembre de 2022, cuando el acusado, que en aquel momento tenía unos 25 años, la abordó cuando ella se encontraba en su propio vehículo. Durante más de dos horas la obligó a conducir hacia diferentes puntos de la ciudad y entornos donde la agredió repetidamente de forma violenta, amenazándola con que «si lo denunciaba la mataría». Además, le robó 100 euros en efectivo que llevaba en la cartera. El acusado se encuentra en prisión provisional desde febrero de este año.

El procesado abordó a la mujer justo cuando ella acababa de aparcar su vehículo bajo su domicilio, en la calle de la Font del Gat, alrededor de las 2:45 de la madrugada. Sin el permiso de la víctima, el hombre entró al interior y le insistió que lo acompañara hasta Sant Fruitós de Bages. Finalmente, accedió y una vez llegados a la avenida dels Països Catalans de Manresa la hizo parar y la forzó a bajar. Una vez fuera, la agarró con fuerza hasta llevarla a un camino de tierra donde la tiró al suelo, haciendo que se golpeara la cabeza con una piedra, e intentó violarla.

Después de que la víctima le suplicara que no le hiciera daño y que la devolviera al vehículo, el procesado le hizo caso y le hizo tomar la C-55 en dirección Sant Fruitós hasta el camino del Guix, donde la hizo parar en una zona de huertos. Una vez allí, la volvió a hacer salir con fuertes empujones para atemorizarla.

De nuevo, volvieron al vehículo y en este caso el acusado la llevó hasta el aparcamiento de la zona deportiva de les Cots. Allí, la hizo pasar a la parte trasera del coche y la volvió a agredir sexualmente.

Antes de abandonar a la víctima, el hombre empezó a rebuscar en el interior del vehículo hasta que encontró su cartera y le sustrajo los 100 euros que llevaba. Después, continuó buscando entre sus pertenencias y, en ese momento, la mujer aprovechó para abrir la puerta y huir descalza para pedir ayuda a los ocupantes de un turismo que encontró en la rotonda del barrio de la Font, alrededor de las 5 h.

Como consecuencia de estos hechos, la víctima resultó con diversas contusiones, en el cráneo y sacro, así como heridas. También ha sufrido daños psicológicos de estrés postraumático, del cual tardó 180 días en estabilizarse. A raíz del episodio, además, le han afectado a la hora de establecer relaciones interpersonales con su círculo.

La Fiscalía pide 21 años y dos meses de prisión para el autor de estos hechos. Por el delito de agresión sexual se le prevén 12 años; por el de detención ilegal, 5 años; por el de robo con intimidación, 4 más; y por el delito leve de lesiones, dos meses de multa. Como indemnización por los daños causados, se le piden 25.000 euros y los 100 que le sustrajo.

El caso fue instruido inicialmente en el Juzgado de primera instancia e instrucción n. 6 de Manresa. El juicio se celebrará en la Audiencia Provincial de Barcelona el viernes 21 de noviembre.