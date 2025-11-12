Un jurado popular declara culpable de homicidio al acusado de matar a un niño de 15 años en Osona

Un jurado popular ha declarado este miércoles culpable de homicidio, con la agravante de superioridad, al hombre acusado de matar a tiros a un menor de 15 años en Sant Hipòlit de Voltregà, en la comarca barcelonesa de Osona, en mayo de 2023.

En su veredicto, tras el juicio en la Audiencia de Barcelona que arrancó el pasado 3 de noviembre, el jurado popular ha declarado este miércoles al acusado, por mayoría, culpable de homicidio y, por unanimidad, culpable de tenencia ilícita de armas y de municiones, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

Los hechos ocurrieron hacia las 05:00 horas del 1 de mayo de 2023 frente al número 9 de la calle Sant Martí de Sant Hipòlit de Voltregà, donde vivía el acusado, que utilizó un revólver para efectuar varios disparos contra el menor, uno de los cuales penetró en su cabeza y le causó la muerte, después de que los vecinos oyeran una fuerte discusión en la calle.

El hombre, que actualmente tiene 44 años, se dio a la fuga y no fue detenido por los Mossos d'Esquadra hasta las 13:00 horas de ese mismo día en una zona boscosa junto a la C-17, en el municipio de Les Masies de Voltregà. En el momento de su detención, el hombre iba desarmado, aunque los Mossos localizaron posteriormente en su casa un arsenal, con una pistola de airsoft, un fusil de airsoft y dos carabinas de aire comprimido, que no estaban registradas.