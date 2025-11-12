A tiros
Un jurado popular declara culpable de homicidio al acusado de matar a un niño de 15 años en Osona
EFE
Un jurado popular ha declarado este miércoles culpable de homicidio, con la agravante de superioridad, al hombre acusado de matar a tiros a un menor de 15 años en Sant Hipòlit de Voltregà, en la comarca barcelonesa de Osona, en mayo de 2023.
En su veredicto, tras el juicio en la Audiencia de Barcelona que arrancó el pasado 3 de noviembre, el jurado popular ha declarado este miércoles al acusado, por mayoría, culpable de homicidio y, por unanimidad, culpable de tenencia ilícita de armas y de municiones, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).
Los hechos ocurrieron hacia las 05:00 horas del 1 de mayo de 2023 frente al número 9 de la calle Sant Martí de Sant Hipòlit de Voltregà, donde vivía el acusado, que utilizó un revólver para efectuar varios disparos contra el menor, uno de los cuales penetró en su cabeza y le causó la muerte, después de que los vecinos oyeran una fuerte discusión en la calle.
El hombre, que actualmente tiene 44 años, se dio a la fuga y no fue detenido por los Mossos d'Esquadra hasta las 13:00 horas de ese mismo día en una zona boscosa junto a la C-17, en el municipio de Les Masies de Voltregà. En el momento de su detención, el hombre iba desarmado, aunque los Mossos localizaron posteriormente en su casa un arsenal, con una pistola de airsoft, un fusil de airsoft y dos carabinas de aire comprimido, que no estaban registradas.
- Vídeo | La retirada del camión accidentado el sábado en la AP-7 provoca retenciones de más de 10 kilómetros en Tarragona
- Un muerto y un herido grave en un accidente con tres camiones implicados que corta la AP-7 an L'Aldea (Tarragona)
- Residir cerca del mar no alarga la vida: en el interior de España se vive hasta 10 años más que en la costa
- Condenados dos rusos por alquilar en Barcelona viviendas como pisos turísticos sin permiso de los dueños
- Superestafa inmobiliaria en Catalunya: el juicio con 128 víctimas empezará en febrero
- Avalancha de turistas argentinos que arrasan con las compras en España: 'Compramos maletas y las llenamos, la ropa aquí es mucho más barata
- ¿Por qué el camión accidentado en L'Ametlla mantiene cortada la AP-7 30 horas después?
- Sánchez afirma que España está trabajando en nuevos impuestos a los jets privados: 'Quien más contamina debe pagar, es lo justo