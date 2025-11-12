La Fiscalía recurrirá el archivo de la presunta venta de una menor para casarla en Mollerussa

La Fiscalía de Navarra ha decidido finalmente recurrir la decisión de un juez de Tudela de archivar la causa sobre la supuesta venta de una niña de 14 años a una familia residente en Catalunya para casarla con su hijo.

Lo han confirmado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN), que señalan que la Fiscalía recurrirá el archivo provisional de la causa, decidido por el juez tras declarar la menor que su estancia en Catalunya era voluntaria.

El archivo supuso la puesta en libertad de los cinco detenidos por este caso. Se trata de los padres de la menor, residentes en Navarra, del matrimonio de Mollerussa (Lleida) acusado de haberla comprado, y de su hijo, de 21 años, con quien supuestamente contrajo un matrimonio forzado.

El caso se conoció el pasado sábado, cuando la Guardia Civil informó de la detención en Navarra de unos padres por vender a su hija de 14 años por 5.000 euros, cinco botellas de whisky y comida a un matrimonio de Mollerussa.

Los Mossos, tras una intervención iniciada después de observar a la menor pidiendo limosna ante un supermercado de Les Borges Blanques (Lleida), detuvieron al matrimonio catalán y su hijo, acusados de los delitos de mendicidad infantil, trata de ser humanos y matrimonio forzado al tiempo que la dirección general de atención al menor de la Generalitat de Catalunya se hizo cargo de la adolescente.

No obstante, tras declarar en un juzgado de Tudela, el juez decretó el archivo provisional de la causa al considerar el testimonio de la menor más relevante que el resto de indicios. La chica manifestó estar residiendo voluntariamente y con el consentimiento de sus padres en Lleida, y negó que sus progenitores le hubieran forzado a contraer matrimonio ni a practicar la mendicidad.