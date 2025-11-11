Sucesos
Lo sorprenden robando en un camión en la AP-7 en Girona y escapa conduciendo en contra dirección
Tras detenerlo, los Mossos constatan que la furgoneta en la que huyó también era robada y que no tenía carnet de conducir
Las comarcas de Girona, donde más actúan los ladrones que roban en vehículos en la AP-7
Los Mossos d'Esquadra detuvieron la madrugada del pasado 7 de noviembre a un hombre de 49 años que tras asaltar un camión se dio a la fuga conduciendo de forma temeraria y en contra dirección por la AP-7. Los agentes recibieron el aviso de que se estaba produciendo un robo de un camión en una área de servicio de la autopista, dentro del término municipal de Garrigàs (Girona). Los sospechosos habían amenazado al conductor y se estaban llevando la carga.
Una patrulla consiguió llegar rápido y obstaculizó la vía de salida pero localizaron una furgoneta que escapaba en contra dirección por la AP-7 en dirección a Francia pero por los carriles que iban a Barcelona. Varios camiones hicieron maniobras para esquivar la furgoneta y no impactar.
Poco después, el conductor dio media vuelta y escapó corriendo hacia un bosque, aunque los Mossos lo pudieron atrapar en un descampado. Tras identificarlo lo acusaron de los delitos de robo con violencia e intimidación, conducción temeraria, robo y hurto de uso de vehículo y conducir sin haber obtenido nunca el permiso.
En este sentido, los agentes constataron que la furgoneta había sido robada en Girona el pasado 26 de junio y que el sospechoso nunca había conseguido el permiso de conducir. Los Mossos siguen buscando al resto de personas que asaltaron el camión. El acusado, con numerosos antecedentes, pasó a disposición del juzgado de guardia de Figueres el pasado 8 de noviembre.
