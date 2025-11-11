Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Seguridad vial

Investigado un conductor que fue sorprendido circulando a 214 km/h en un tramo limitado a 90

Ante la imposibilidad de interceptar el vehículo e identificar al conductor, las pesquisas recayeron en Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico

Se enfrenta a penas de prisión de tres a seis meses o a multa de seis a doce meses más la retirada del carné de uno y a cuatro años

Agentes de la Guardia Civil en un control de velocidad.

Agentes de la Guardia Civil en un control de velocidad. / Guardia Civil

R.V.

La Guardia Civil investiga a un vecino de Ferrol como presunto autor de un delito contra la seguridad vial, tras ser sorprendido circulando a 214 kilómetros por hora en un tramo limitado a 90 kilómetros por hora.

Los hechos ocurrieron cuando efectivos del Destacamento de Tráfico de Ferrol estaban realizando un control de velocidad en la carretera AC-862 (Ferrol-Porto da Barqueira Mañón). A través del radar detectaron el paso de un vehículo de alta gama que estaba circulando a 214 km/h, en una zona limitada a un máximo de 90.

Ante la imposibilidad de interceptar el vehículo e identificar al conductor, los agentes trasladaron las actuaciones al Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT), cuyos componentes lograron identificar al conductor, ahora investigado por un delito contra la seguridad vial.

La Guardia Civil ha recordado que la conducción a velocidad superior en sesenta kilómetros por hora en vía urbana o en ochenta kilómetros por hora en vía interurbana a la permitida reglamentariamente, está castigada en el Código Penal con pena de prisión de tres a seis meses o con multa de seis a doce meses o trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días. En cualquier caso, existe la pena de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años.

