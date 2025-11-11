El Grupo de Intervención de Mossos participa en unas jornadas de formación y entrenamiento con la Ertzaintza

El Grupo Especial de Intervención de los Mossos d'Esquadra participó la semana pasada en unas jornadas de intercambio de información con otras unidades similares de policías en las instalaciones de la Ertzaintza de Berrozi. En concreto los Mossos estuvieron junto a Berrozi Berezi Taldea (BBT) de la Ertzaintza, el G.I.E. de Policía Foral de Navarra, la B.R.I. de la Police National de Francia y el G.I.P.A. de la Policía de Andorra.

En estas jornadas los miembros de estos grupos especiales policiales han compartido cuestiones relacionadas con las competencias de las Unidades de Intervención como incidentes con rehenes, entradas en domicilio y detenciones en vehículo. Además, se han aprovechado los entrenamientos para poner en común la resolución de situaciones reales de trabajo y actualización táctica y técnica de cada grupo en relación con otras cuestiones.

Para los representantes policiales estas jornadas de intercambio de conocimientos y experiencias "tienen un gran valor, ya que permiten mejorar operativamente y favorecen las relaciones entre las diferentes unidades y las personas que los componen".