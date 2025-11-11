Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fuego

Un grave incendio calcina una empresa en la Ciudad del Transporte de Castellón

El fuego ha afectado a Dasatrans Logística, dedicada al transporte y al almacenaje y ha alcanzado a las naves contiguas

Redacción

Aitor Tezanos

Castellón
Una empresa situada en la Ciudad del Transporte de Castellón ha quedado totalmente calcinada a consecuencia de un feroz incendio declarado poco después de las 23.00 horas.

Se trata de la firma Dasatrans Logística, dedicada al transporte y al almacenaje. Las llamas alcanzaron a las naves contiguas y los bomberos de Castelló y del Consorcio Provincial han luchado durante la noche por controlar el fuego. Una de ellas es Josman, especializada en instalaciones eléctricas y automatización, y otra Diecsa, distribuidora de electrodomésticos.

Galería de imágenes: Incendio en la Ciudad del Transporte de Castelló

Galería de imágenes: incendio en la Ciudad del Transporte de Castellón. / /

Trabajo

En la extinción del incendio, que llegó una vez superadas las 3.00 horas, trabajaron hasta siete dotaciones del Bomberos de Castelló, 2 mandos, dos furgonetas de avituallamiento y comunicaciones y 1 dotación del Consorcio Provincial de Bomberos.

El incendio causó explosiones que fueron percibidas desde muchos puntos de la capital de la Plana, como se puede comprobar en el vídeo que encabeza esta noticia.

Gabriel Utiel

Continúan los trabajos

Los bomberos continúan trabajando para rematar y refrescar el incendio, tal y como apuntan desde la cuenta de X (antiguo Twitter) de Emergències 112CV.

TEMAS

Un grave incendio calcina una empresa en la Ciudad del Transporte de Castellón

