En la localidad de Consuegra
Encuentran los cuerpos sin vida de una madre y su hijo en Toledo
El hijo, que falleció por un accidente doméstico, estaba a cargo de su madre dependiente, que habría muerto por falta de atención
EP
Agentes de la Guardia Civilhan hallado los cuerpos sin vida de una madre y su hijo en su domicilio de la localidad toledana de Consuegra, sin apreciarse, por el momento, indicios de criminalidad ni los cadáveres ni en la vivienda.
Así lo han confirmado a Europa Press fuentes de la Delegación del Gobierno, que indican que el hallazgo se produjo este pasado domingo, cuando los agentes, alertados por los vecinos que llevaban días sin ver a los fallecidos, se personaron en la vivienda.
El hijo, de 61 años, estaba al cuidado de su madre, de 87 años, en situación de dependencia, según estas fuentes.
El caso se está investigando, pero los primeros indicios apuntan a que el varón sufrió un accidente doméstico, que se desconoce y que fue la causa de su muerte.
El fallecimiento de su progenitora se habría producido por causas naturales, tras no recibir la atención adecuada, que le proporcionaba el progenitor.
- Sánchez afirma que España está trabajando en nuevos impuestos a los jets privados: 'Quien más contamina debe pagar, es lo justo
- Residir cerca del mar no alarga la vida: en el interior de España se vive hasta 10 años más que en la costa
- Vídeo | La retirada del camión accidentado el sábado en la AP-7 provoca retenciones de más de 10 kilómetros en Tarragona
- Así interpreta un experto de Harvard la primera señal de radio del 3I/ATLAS detectada desde la Tierra
- Superestafa inmobiliaria en Catalunya: el juicio con 128 víctimas empezará en febrero
- ¿Por qué el camión accidentado en L'Ametlla mantiene cortada la AP-7 30 horas después?
- La justicia archiva el caso de la menor vendida en Mollerussa por falta de pruebas y ordena su regreso con la familia
- Me violó más de treinta veces...': así desveló una niña de 11 años cómo su abuelastro las agredía a ella y a sus hermanas